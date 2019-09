Komu fandím, a komu nikoli

Jsem dalek toho, abych věřil, že mladá Švédka »dostala vnuknutí« a vyhlásila »světový boj za čistotu klimatu« či vlastně »pozvedla prapor proti jeho ničitelům«. Nejsme ve středověku, aby nějaká nová »svatá Jana« dokázala nadchnout jen svým entusiasmem desetitisíce lidí a přivést je do ulic. Mladičká Thunbergová, bez ohledu na to, kdo za ní stojí, bez ohledu na to, kdo ji řídí, dokázala vyvolat vlnu, která napomohla ke zvýšení pozornosti k problému »oteplování naší Země«. Opakuji, bez ohledu na to, že nejde o vnuknutí, ale o řízený boj těch, kterým není lhostejná budoucnost, musím konstatovat, že její tým dělá dobrou a potřebnou práci.

Nevěřím ani, jak nám to podávají tři mladí lidé, starší než ona Švédka, mající tedy jisté zkušenosti, že jsou schopni shromáždit takový dav, jako se jim to podařilo na jaře. Minářův tým je velmi široký, i když dnes jim všechno usnadňuje Facebook, Twitter, Česká televize aj. Nemohu uvěřit ani tomu, že do čela antibabišismu a antizemanismu se postavili po náhlém vnuknutí tři studenti religionalistiky, a nebyl za tím někdo z církevních katolických kruhů. Tam totiž jsou zkušenosti, jak z národa, který byl protestantský, udělat katolický. Bič, tresty, »medová slova« a dlouhodobé jednostranné působení způsobily své. Ten tým kolem tří studentů, z nichž jeden pochopil, že k tomu, aby postoupil mezi VIP, nemusí vůbec dostudovat, nedělá dobrou práci. I když chápu, že organizátoři stojící za těmi třemi myslí, stejně jako katolická církev po roce 1620, na budoucnost. Chtěla tehdy zlomit národ, stejně jako ti, kteří jsou za akcemi Milionu chvilek. Také oni slouží boji o moc, kterou jejich řídící seskupení nezískaly normální volební cestou.

Týmu Gréty Thurnbergové fandím. Jde mu o nás všechny, týmu kolem exstudenta Mináře fandit nemohu. Jde mu přes líbivá a »revoluční« hesla o naše ovládnutí, o moc některých. Proti těm druhým, dokonce proti většině národa. Proto chystá na 17. listopadu novou »velkoakci«. Možná už s cílem chopit se moci tak, jako tomu bylo na Ukrajině. Vzorů je víc. »Barevné revoluce« a »arabská jara« neměly stejnou podobu. Jejich protagonisty však spojovala touha po moci, zájem někoho za nimi, který je z pozadí řídil. Když zvítězili, obyčejně následoval chaos. A nové elity dostaly svou »kost«. Pro ty dole však zbyly jen »oči pro pláč«.

Proto nemohu fandit Milionu chvilek a jejím cílům. Proto však mohu »držet palce« těm, kteří pozvedli prapor boje za čisté klima a postavili se právě proti těm, kteří stojí za »Majdany«.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice