Milé setkání

Ani jsem si nemyslel, že i já přidám nějakou tu řádku do napůl domácího, napůl historického tématu Válka o Koněva. Ale návštěva jednoho sympatického komunisty původem ze Slovenska, který mi donesl stejnojmenný článek z přílohy Víkend Dnes, tomu nakonec chtěla jinak.

Spekulovat o tom, proč unisono 29-30 let po majetkovém převratu z listopadu 1989 začala komusi socha maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 – Bubenči vadit, by dnes už bylo zbytečné.

Tím kdosi není nikdo jiný, než angažovaný antikomunistický starosta této městské části Ondřej Kolář z TOP 09. Díky tomuto svému účelovému primitivnímu antikomunismu a antisovětismu se stal nejznámějším a mediálně nejpropagovanějším komunálním politikem v zemi a nemohl tak – zrovna pár měsíců před 30. výročím systémové změny u nás – vymyslet z hlediska PR efektivnější formu sebepropagace ve snaze postoupit do politiky celostátní. Mluví se o tom, že to chce dotáhnout do Poslanecké sněmovny, a kdo ví, zda ne i výš. První předpoklad – barvu své hřívy – už má, na druhého Václava Havla si hrát směle může začít, no a kauzou Koněv smázl dokonce i svého nejvážnějšího konkurenta v tomto smyslu, Mikuláše Mináře, nepsaného lídra demonstrativního jarního »hnutí« s názvem Milion chvilek.

Výše zmíněný článek z Víkendu Dnes není ničím jiným než lacinou jednobarevnou propagandou, která se věnuje i řadě dalších údajně či skutečně kontroverzních pomníků (památníků) nejen u nás, ale i ve světě, nechybí například gdaňská socha rudoarmějce znásilňujícího těhotnou ženu z října 2013. Socha měla znevážit nevyčíslitelnou oběť rudoarmějců při osvobozování střední Evropy od nacismu a autor článku pochopitelně neuvádí, že k podobným excesům (které rozhodně nebyly běžné) docházelo i na Západě, kde osvobozovali ostatní »spojenci«.

Náš soudruh Žabka ze Slovenska si ale všiml jiných perliček tendenčního textu. V tom se mj. píše, že se tady rudoarmějci nechovali jako na »území suverénního státu, ale jako na dobytém území«. A Žabka dodává: Copak protektorát byl suverénním státem, a ne dobývaným územím? Řadoví vojáci podle textu prý nedokázali rozlišit, jestli jsou v Německu nebo v Československu. No bodejť by taky ano. Všude hlavně německé nápisy, a navíc ona drobná okolnost, že Československo fakt tou dobou ještě nebylo.

Autor také zpochybňuje, že Varšavská smlouva vznikla v reakci na vznik NATO a podsouvá »Varšavě« plány na »vpád do západní Evropy«. Pochopitelně bez důkazů. No, zvykejme si. V následujících měsících podobného vymývání mozků bude čím dál víc…

Roman JANOUCH