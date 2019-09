Když nezměníme způsob života, zemřeme

Když nezměníme způsob života, riskujeme život samotný. Při zahájení klimatického summitu v New Yorku to prohlásil generální tajemník OSN António Guterres.

Po šéfovi OSN vystoupila i 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Světové vůdce ve velmi emotivním projevu zkritizovala za jejich nečinnost, pokud jde o boj se změnami klimatu.

16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová. FOTO - Wikimedia commons

Generální tajemník OSN, který summit od New Yorku svolal, ve své řeči vyjmenoval hned několik katastrof, které zemi zasáhly za poslední měsíce, a zdůraznil rovněž, že letošní červenec byl vůbec nejteplejším měsícem v historii. »Ledovce tají, kvůli suchu vznikají lesní požáry, pouště se rozšiřují, bouře jsou mnohem silnější a více smrtící,« zmínil Guterres a směrem ke státníkům vzkázal, že lidé chtějí vidět konkrétní činy. »Máme povinnost zastavit klimatickou krizi, čas se krátí, ale ještě není příliš pozdě,« sliboval.

Mladí rozumí zradě politiků

»Neměla bych tu být, měla bych být ve škole, na druhé straně oceánu,« řekla pak Greta. »Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství,« dodala třesoucím se hlasem. Mladí lidé ale podle ní již začínají »rozumět zradě« politiků.

»Jestliže nás necháte na holičkách, nikdy vám to neodpustíme,« vzkázala mladá Švédka světovým vůdcům. »Změna ale přichází, ať se vám to líbí, nebo ne,« uzavřela.

Guterres již dříve vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Motto konference OSN zní »Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát«.

Závod, který musíme vyhrát

Dopady klimatických změn jsou stále intenzivnější a urychlují se, uvedla ve své nejnovější studii i Světová meteorologická organizace (WMO). Podle dat, které organizace shromáždila, bylo například posledních pět let (2014-19) nejteplejších v historii, zrychlilo se zvyšování hladiny moří a nejvyšších hodnot dosáhly i emise skleníkových plynů. Ze studie citovala britská BBC jen den před klimatickým summitem OSN v New Yorku.

Podle WMO je třeba okamžitě »zintenzivnit úsilí vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů«. Jak WMO dodala, pokud jde o sesbíraná data, asi nejvíce zneklidňující jsou informace o zvyšování hladin moří. Od roku 1993 stoupla jejich hladina průměrně o 3,2 milimetry za rok. Od května 2014 do roku 2019 to ale bylo již pět milimetrů za rok. A podle šéfa WMO panují obavy, že k dalšímu výraznému zvýšení hladin by mohlo dojít v reakci na tání ledovců v Antarktidě a v Grónsku. »A letos jsme mohli vidět tragický dopad na Bahamách a v Mozambiku, kdy zvyšování hladin moří a silné tropické bouře vedly k humanitárním a ekonomickým katastrofám,« dodal Petteri Taalas.

Za vše mohou Poláci

Spíše než ve Francii by zastánci účinnějšího boje proti klimatických změnám měli demonstrovat v Polsku. V rozhovoru poskytnutém listu Le Parisien to řekl cestou na summit francouzský prezident Emmanuel Macron. V sobotu se demonstrací za ochranu klimatu v Paříži zúčastnilo nejméně 15 000 lidí. Podle Macrona ale nemají demonstrace ve Francii příliš smysl, ambiciózní klimatickou dohodu EU totiž před časem zablokovalo Polsko - a spolu s ním i Maďarsko, Estonsko a ČR.

»Pochodovat, aby řekli, ‚že planeta hoří‘, je sice hezké, neřeší to ale problém. Spíše než ve Francii by měli příznivci ochrany klimatu jít demonstrovat do Polska,« vyzval. »Pravdou je, že je tu jedna (země), která blokuje všechno - a to je Polsko. Mým cílem je přesvědčit další země, aby se pohnuly,« zdůraznil prezident.

Právě Polsko totiž podle šéfa Elysejského paláce spolu s ČR, Maďarskem a Estonskem zablokovalo na červnovém summitu EU ambiciózní dohodu, jejímž cílem bylo dosáhnout uhlíkové neutrality společenství k roku 2050.

Co na to náš premiér? »ČR plní závazky klimatické konference z roku 2015, na klimatickém summitu OSN ale hovořit nebude na rozdíl od zemí, které je nedodržují,« řekl Andrej Babiš. »Nám bylo řečeno, že pokud budeme mít nějaký velice ambiciózní projev, tak prostor dostaneme, pokud ne, tak ho nedostaneme,« vysvětlil.

Guterres vyzval představitele států, aby místo vzletných slov během projevů předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství.

Rusko pro Pařížskou dohodu

Mezi největší znečišťovatele ovzduší na planetě patří Spojené státy, Čína nebo Rusko. Právě ruská vláda podpořila pařížskou dohodu o klimatu z roku 2015. Na schůzi svého kabinetu to oznámil premiér Dmitrij Medveděv. Podle médií jde o důležitý krok k ratifikaci smlouvy, která omezuje emise skleníkových plynů do ovzduší. Rusko totiž patří k zemím, které doposud dohodu neratifikovaly. »Zastavit globální změny klimatu je možné jen společně,« prohlásil Medveděv. Tyto změny zvyšují riziko pro rozvoj klíčových odvětví, a hlavně ohrožují bezpečnost lidí, kteří v Rusku žijí jak v podmínkách věčného mrazu, tak i v oblastech se zvýšeným ohrožením živelními pohromami, řekl premiér. Dokument má podporu prezidenta Vladimira Putina, který ji podle ruských médií považuje za základ mezinárodní spolupráce při ochraně ovzduší.

Ruský vicepremiér Alexej Gordějev na schůzi vlády podle ČTK prohlásil, že na seznamu států s největší produkci skleníkových plynů je Rusko na čtvrtém místě. Ratifikace pařížské smlouvy podle něj umožní přihlížet při omezování škodlivých látek do ovzduší k potřebám rozvoje ruské ekonomiky.

Roman JANOUCH