Jaderná elektrárna Krško. FOTO - wikimedia commons

Slovinsko plánuje dostavbu jaderky Krško

Slovinský premiér Marjan Šarec v rozhovoru pro slovinskou televizi obhajoval plán na dostavbu jaderné elektrárny Krško, který veřejnosti představil koncem srpna. Zájem o účast na projektu už podle něj projevily Spojené státy i Rusko. Stejně jako v případě dostavby české jaderné elektrárny Dukovany ale slovinský záměr vyvolává kontroverze se sousedním Rakouskem.

Slovinsko z Krška získává 40 procent energie, spotřeba elektrického proudu v budoucnu poroste a pro budoucí rozvoj je potřeba soběstačnost v zásobování elektřinou, řekl Šarec ve veřejnoprávní televizi Slovenija. Podle něj se jedná o jediný způsob, jak Slovinsko po vyřazení ekologicky nevyhovujících uhelných elektráren může dosáhnout stanovených cílů omezování emisí skleníkových plynů.

O stavbu nového bloku v jaderné elektrárně »se zajímají Američané, Rusové a další«, řekl Šarec s tím, že téma při jeho nedávné cestě do Moskvy otevřel jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv.

Premiér připustil, že konečné rozhodnutí o stavbě by mohlo padnout až za přibližně deset let. Poté by Slovinsko vypsalo mezinárodní tendr.

V Kršku funguje od roku 1983 jeden reaktor o výkonu 700 megawattů, který má povolení k provozu do roku 2023 s možností prodloužení o celkově dvacet let. Od rozpadu Jugoslávie začátkem 90. let provozuje elektrárnu Slovinsko společně s Chorvatskem a vyrobená elektřina putuje do obou zemí.

Odborníci podle agentury Hina upozorňují, že pro Slovinsko nebude snadné najít dalších 400 až 500 specializovaných inženýrů nutných pro práci v novém bloku. Vláda navíc stále nemá vyřešený problém s ukládáním vyhořelého paliva.

Plány České republiky a Slovinska na rozšíření kapacit jejich jaderných elektráren kritizuje Rakousko, které se k jaderným energetickým programům svých sousedů dlouhodobě staví odmítavě. Začátkem září rakouští lidovci vyzvali všechny politické strany ke společnému postupu proti plánům na rozšíření Krška i Dukovan.

(ici)