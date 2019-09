Marie by měla smůlu

Krakovská arcidiecéze propustila ze svého tiskového oddělení tři pracovnice, jež nemají manžela.

Dotyčné tvrdí, že právě to bylo důvodem, proč dostaly výpověď. Joanna Adamiková, jedna z trojice, která přišla o práci, na Facebooku napsala, že se svými kolegyněmi byla propuštěná kvůli tomu, že nemají manžela. Označila se za praktikující katoličku, která se dobrovolně rozhodla žít bez manžela a která vychovává adoptované děti.

Krakovská arcidiecéze. Ilustrační foto - wikimedia commons

Další kolegyně také nemá manžela a působí jako pěstounka, třetí z nich nemá ani muže, ani děti. »Máme to chápat tak, že pro věřící, praktikující matky samoživitelky rovněž pro ty s adoptovanými dětmi není v katolické církvi místo a nemohou jí sloužit?« ptá se Adamiková. Ukázalo se rovněž, že pracovnice tiskového oddělení nebyly v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale že s nimi krakovská arcidiecéze uzavřela jen dohodu o provedení práce. Na jejím základě lze pracovníka snáze propustit. Adamiková uvedla, že důvody propuštění, o němž rozhodl arcibiskup Marek Jendraszewski, jim nikdo řádně nevysvětlil, dozvěděly se jen to, že vzniká nový tým tiskového oddělení. Jendraszewski se s nimi nesešel. Postup krakovské arcidiecéze kritizuje Grzegorz Ilnicki, polský právník specializující se na pracovní právo. Skutečnost, že zástupci církevních úřadů udělali rozdíl mezi pracovnicemi, které uzavřely sňatek, a těmi, které v manželství nežijí, je podle něj nepřípustná. Arcidiecéze také podle něho měla s ženami navázat klasický pracovní poměr a důvod jejich propuštění jim měla písemně vysvětlit. »A copak se tesař Josef neujal svobodné dívky, která byla v očekávání? U Jendraszewského by měla smůlu,« komentoval celou věc na Twitteru bývalý polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v narážce na pannu Marii a Josefa, kteří se spolu podle bible zasnoubili v době, kdy byla Marie těhotná.

(čtk)