Žertík rozpálil americké generály

Útok na ropná pole saúdskoarabské státní společnosti Aramco, který se odehrál 14. září, rychle vyvolal dvě reakce.

První se snažila odpovědět na otázku, kdo útočil. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo prakticky hned po útoku obvinil Írán a američtí »specialisté« se snažili dodat k tomuto tvrzení důkazy. Přinesli jich hodně, jenže si vzájemně odporovali. Ukázalo se, že americké špionážní družice podrobně sledují všechny zkoušky raket a nepilotovaných letadel (dronů) a armádní odborníci teď výsledky sledování publikují právě ve snaze najít místo, odkud se útočilo na Aramco. Údaje špionážních družic se většinou považují za přísně tajné, přání obvinit Írán se však ukázalo silnější. Navíc zřejmě neúspěšné. Pokud by útok přišel z Íránu, muselo by se jednat o nové zbraně s doletem přes tisíc kilometrů. Žádné takové se však nezkoušely. Írán testoval jen zbraně o doletu 800 kilometrů, což by nestačilo. Takže zbývá odpálení odněkud z Iráku. To však Irák i USA oficiálně popírají. Ne tak americká média, líčí scénář, podle něhož rakety a drony uvedla do pohybu »skupina iráckých bojovníků napojená na Írán«. Tato verze může být přitažena za vlasy, ale odpovídá zveřejněným špionážním informacím. Nicméně francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí řekl, že při připisování zodpovědnosti je »velmi opatrný«. ÚA kdo příslušné zbraně vyrobil? Nejspíš někdo, kdo disponuje vyspělou nanotechnologickou základnou. Vypadá to, že výrobce dovedně napodobil i jeden systém z ČR, prý reaktivní motory.

Satelitní záběry zařízení v Churajsu a Abkajku (Baqyaq v arabštině) a jejich poloha v rámci Sáúdské Arábie. FOTO - wikipedia commons

Železo k ničemu

Druhá reakce se v amerických médiích objevila až po pár dnech. Bylo jí udivení nad selháním sytému Patriot. Nesestřelil 18 útočících dronů a sedm raket. Pod tlakem médií to přiznal Pompeo, když prohlásil, že »systémy protivzdušné obrany ne vždy dosáhnou potřebného výsledku, ani ty nejlepší nezasáhnou vždy cíl«.Patrioty letos selhaly u třikrát, vždy v Saúdské Arábii, mezi vojáky prý získaly přezdívku »železo k ničemu«. Oleje do ohně přidal v minulém týdnu ruský prezident Vladimir Putin, když saúdskoarabskému králi nabídl náhradou za Patrioty ruský systém protivzdušné obrany S-400. Putin se při nabídce tvářil vážně, nejmenovaný zdroj z Kremlu si pospíšil s vysvětlením, že se z prezidentovy strany jednalo o »žertík«.

Asi byl úspěšný, do běla totiž rozpálil americké generály z evropského velení NATO. V časopise Breaking Defense zveřejnili další důvěrnou informaci, že totiž NATO cvičí prolomení ruské obrany v oblasti Kaliningradu a to jako komplexní operaci za účasti vzdušných, pozemních, námořních a kosmických sil, za využití kyberzbraní a systému elektronického boje. Jinými slovy, cvičí se, jak zničit S-400. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová reagovala krátce: »Ukazují svou hloupost a dělají špatné jméno celému Washigntonu.«

Čas velkých systémů asi končí

Ale vraťme se k Patriotům. Našly nečekaného obhájce v ruských vojenských expertech. Ti se domnívají, že doba velkých protileteckých systémů jako Patriot či S-400 končí. Byly a jsou dobrou obranou proti těžkým raketám či letounům, ale nereagují na malé drony. Rusové se o tom přesvědčili v Sýrii, i když nešlo o S-400 ale starší Pancir-S1. Radary prostě malé útočníky pohybující se nízko nad terénem nezaznamenají, nejsou na to zařízeny. Ruští experti usoudili, že útok na Aramco se stal bezprostřední výzvou k vývoji menších a »chytřejších« protiletadlových a protiraketových systémů.

(pe)