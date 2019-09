Ilustrační FOTO - Pixabay

Školy vstoupily do stávkové pohotovosti

Školské odbory včera vyhlásily stávkovou pohotovost. Nedohodly se s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) na růstu platů. S nabízeným navýšením nejsou spokojeny, řekl po jednání školské tripartity předák školských odborů František Dobšík. Plaga navrhl, aby si všichni učitelé od ledna přilepšili o 2250 korun. Dalších průměrně 1400 korun má putovat do odměn.

Odbory požadovaly původně navýšení platů učitelů o 15 procent. Souhlasily po jednáních pak s desetiprocentním přidáním, vše ale chtěly do základu výdělku. Ministr navrhoval růst tarifů o pět procent a zbývajících pět procent do odměn, poté přišel s pevnou částkou 1750 korun pro všechny. Včera ji upravil na 2250 korun. Výraznější přidání pro pedagogy žádají ale i zaměstnavatelé.

»Je to politický signál, že dochází k nedohodě. Chceme nalézt řešení. Je to záležitost vlády. Uvidíme, jestli se jednání posunou ke zdárnému cíli,« uvedl Dobšík. Dodal, že odbory jsou připraveny v případě nutnosti »přerušit práci« ve školách.

Platy zvyšuje vláda svým nařízením. Návrh předpisu by měla v brzké době projednávat. Plaga uvedl, že plošné přidání 2250 korun představuje 1,5násobek navýšení platů ostatních pracovníků veřejného sektoru. Jim se má základ výdělku od ledna zvednout o 1500 korun. Navrhovaným růstem Babišův kabinet plní své programové prohlášení, dodal Plaga. Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by tak měl činit asi 45 000 korun.

»My vnímáme to, že vláda naplňuje své programové prohlášení. Nicméně první věta začíná tím, že školství je prioritou této vlády. Jestliže je ta priorita taková, že průměrný plat učitele dosahuje maximálně 110 procent průměrného platu v ČR, tak musíme jasně říci, že to žádná priorita v podstatě není,« řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Podotkla, že i výdělky v jiných oborech rostou výrazně.

Odboráři i zástupci zaměstnavatelů věří, že rozpočet na příští rok případně upraví ještě poslanci ve Sněmovně. Mohli by v něm přesunout do školství peníze na podporu učitelů.

Nízké platy

Platy českých učitelů zůstávají navzdory jejich růstu v posledních letech ve srovnání s ostatními zaměstnanci i jinými ekonomicky vyspělými zeměmi světa nízké. Nerostou o moc rychleji než příjmy jiných vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a neumožňují ani výraznější odměňování kvalitnějších a zkušenějších pracovníků, vyplývá to ze studie, kterou vypracoval Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI.

»Platy českých učitelů patří v rámci ekonomicky nejvyspělejších zemí světa dlouhodobě k nejnižším. Jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální školství vydává zhruba o třetinu menší podíl hrubého domácího produktu (HDP), než je ve vyspělých zemích běžné,« uvedli autoři studie. Zatímco výdaje na veřejné vzdělávání v Česku činily v roce 2016 zhruba 3,5 procenta HPD, průměr zemí OECD byl kolem pěti procent.

»Pokud by měl být průměrný plat českých učitelů v poměru k platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v Česku v roce 2018 srovnatelný s průměrem zemí EU, musel by dosahovat úrovně zhruba 53 000 korun,« stojí ve studii.

Cíl: 45 000

Ministr Plaga slíbil navýšit platy učitelů do roku 2021 na minimálně 45 000 korun. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s jejich růstem o deset procent. Jestliže by se toto tempo zvyšování zachovalo i v dalších letech, mohlo by podle vědců Česko dosáhnout průměrných poměrů v EU v roce 2024.

Podle zprávy OECD Education at Glance měli vyučující v Česku v roce 2017 příjmy ve výši 61 procent průměrných výdělků ostatních vysokoškoláků, zatímco průměr zemí OECD činil 91 procent. Situace v ČR byla ze všech zemí OECD nejhorší. V Polsku brali učitelé 82 procent průměrného příjmu jiných vysokoškoláků, v Rakousku 90 procent, v Německu 99 procent.

Problém je podle analýzy IDEA i to, že jsou platy českých učitelů velmi rovnostářské. Rozdíl mezi nástupním platem, příjmem po 15 letech praxe a platem učitelů s nejvyšší kvalifikací patří v Česku k nejnižším mezi zeměmi OECD. Odměny pedagogů v ČR se pohybují od pěti do sedmi procent, zatímco u ostatních vysokoškoláků nebo administrativních pracovníků činí osm až 12 procent platu, uvedli vědci.

Loni podle nich učitelské platy vzrostly částečně na úkor již tak nízkého podílu odměn. »Tento trend je v protikladu s dosavadními snahami a záměry vlády a vedení ministerstva školství zvyšovat podíl zásluhové složky v učitelských platech,« podotkli autoři studie. Současný systém podle nich nedostatečně odměňuje nabytou praxi a kvalitu práce, a neláká tak do profese dost nadaných lidí.

Platy učitelů je třeba navýšit

Otázky Haló novin pro Martu Semelovou, školskou expertku KSČM

Jaký je postoj KSČM k platovým požadavkům učitelů?

V každém případě souhlasím se školskými odbory. Platy učitelů je třeba navýšit tak, aby absolventi pedagogických fakult a dalších škol, které učitele připravují, do škol nastupovali. V současné době asi 60 procent absolventů těchto škol do školství nenastupuje a odchází do jiných oborů. A další odcházejí přibližně po dvou letech. Nyní chybí 6 000 učitelů, odhaduje se, že v příštích letech by to mohlo být až 10 000 učitelů. Stoupá i průměrný věk, v současnosti je 47 let. Takže je potřeba udělat maximum pro to, aby do škol učitelé nastupovali, a za druhé, aby si ředitelé mohli vybírat. Aby do škol přicházeli skutečně kvalitní kantoři. Teď ředitel vezme každého.

Je pravda, že vláda ve svém prohlášení učitelům slíbila minimálně 150 procent platu z roku 2017, my dlouhodobě požadujeme 130 procent průměrné mzdy. Je to rozdíl, platy se ve veřejné sféře zvyšovaly všem, takže ve výsledku není navýšení takové, aby učitele do školství přilákalo. V současné době je průměrný plat ve školství těch 31 – 32 000 hrubého, ale to je se vším všudy, s řediteli a dalšími, takže skutečnost je pro řadové učitele trochu jiná. Na ruku dostávají často kolem 23 000 čistého. Podle průzkumu květnové ankety Pedagogické komory mezi kantory zvýšení o 15 procent doputovalo pouze ke dvěma procentům, 10 procent uvádí, že mají stejný plat jako vloni a části učitelů se plat snížil.

Požadavky odborů podporuji a chtěla bych, aby tak učinili nejen učitelé, ale i veřejnost, protože nejde jen o učitele, ale o to, jak budou děti vzdělané, jak v budoucnosti bude vzdělaný národ.

Rozpočet ovšem není bezedný. Podpořila by KSČM vyšší schodek rozpočtu, aby bylo na vyšší platy učitelů?

Nechci mluvit za naše poslance, ale my jsme navrhovali, kde na to vzít. Navrhovali jsme progresivní daň, navrhovali jsme nefinancovat zahraniční mise, které se jen podílejí na destabilizaci různých zemí, můžeme se bavit o sektorové dani bank apod. To jsou zdroje, které by vláda mohla mít, aniž by se navyšoval schodek rozpočtu. Určitě je na čem šetřit, ale rozhodně ne na učitelích.

Dalším problémem jsou tarify a nadtarify. Pokud by nedošlo k tomu slíbenému navýšení o 15 procent pro učitele a 10 pro nepedagogy, těch 10 procent, o nichž původně mluvil ministr Plaga, by mělo jít do základní složky platu. Někteří ředitelé dají odměny několika jedincům a ostatní nedostanou nic. Jen připomínám, že kromě jiného existuje usnesení Poslanecké sněmovny z podzimu 2018, které vyzývá vládu, aby v následujících letech každý rok učitelům přidávala po 15 procentech.

Patří však stávka do škol? Děti stávkují proti počasí, učitelé chtějí stávkovat kvůli platům…

Něco se na příjmech důchodcům, učitelům a dalším skupinám občanů přidává, ale daleko víc jim sebere zdražování. Myslím, že stávka je legitimní způsob, jak dosáhnout svých požadavků. Pokud učitelé nedostanou to, co jim patří, neměli by se nechat ovlivňovat médii, která začnou křičet, že si žáky berou jako rukojmí a podobně. Stávky by se učitelé neměli bát a veřejnost by je měla podpořit, aby bylo zajištěno kvalitní vzdělání.

Jiří NUSSBERGER