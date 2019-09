Škatulkování

Jsem »rudý komouš«, když pracuji, tam kde pracuji, nebo jsem »nácek«, když poslouchám některé oblíbené písničky od Daniela Landy? Nebo jsem pravičák, který by tu vůbec neměl psát, když se mi líbí i některé písničky Tomáše Kluse? Nebo nedej bóže liberální lesba, když dodnes ráda rozvlním boky na Michaela Jacksona?

Jak jednoduché je dneska škatulkovat podle toho, co se mi zrovna hodí. Zvláště v neosobních sociálních sítích a diskusích na internetu. Pokud nechceme, nebo neumíme s někým dále komunikovat, zaškatulkujeme, urazíme, odhlásíme, a basta.

Stejně oblíbené je strkat lidi do šuplíku podle jedné věci, akce, věty, kterou v životě řekli. Nehledě na to, v jakém kontextu to udělali, co je k tomu vedlo, či co dobrého a zlého udělali předtím, nebo potom…

Ale jedna věc je taková nepříjemná lidská vlastnost, která nás mnohé nutí upozorňovat na chyby druhých, aniž bychom viděli dobrou práci za nimi. Nerozumíte? Znám malý příběh. Učitelka na tabuli píše násobky osmi a u příkladu 8krát 7 napíše 57. Celá třída se začne smát a šeptat, jak je učitelka hloupá. Učitelka se otočí a říká: »Tak tohle, děti, je malá zkouška osobnosti. Učím vás již čtyři roky. Dnes poprvé jsem schválně udělala chybu. Vaše reakce? Smějete se mi, dokonce jsem slyšela, že jsem hloupá. Aniž byste přihlédli k tomu, co vše jsem vás již naučila…«

Tak reagujeme často. Je to nepříjemné, leč lidské, tedy odpustitelné. Neodpustitelné je ale cílené vyhledávání špíny pro zničení daného člověka. Ve vyšších kruzích se tomu říká »jedna z taktik politického boje«, mezi obyčejnými lidmi to často zavání pouhopouhou šikanou. Takovéto hry začínají už ve školách i školkách. Na škatulkování ale nepřicházejí děti samy, to jen okoukávají modely chování dospělých. A pak, když se někdo ze spolužáků chová jinak, nebo se mu prostě pro jednou něco nepovede, šup s ním do škatulky pro nešiky… Moc nad člověkem, který se ještě neumí bránit, chutná i dětem…

Toto škatulkování podle mého dělají ale jen lidé bez dostatečného EQ, tedy emocionální inteligence, nebo ještě jinak – bez dospělého uvědomění a slušného vychování…

Rozumný člověk nejdřív zjišťuje a až pak případně soudí. V toku informací o lidech, zvláště těch známých a v kontextu historie, která se tak snadno překrucuje a mění, je těžké hledat pravdu. Každý můžeme mít tu svojí pravdu, přesto bychom neměli škatulkovat, a tím soudit a mnohdy i urážet a ubližovat. A jedno moudro na závěr: »Nesuď člověka, pokud si v jeho botách neušel alespoň tisíc mil…«

Helena KOČOVÁ