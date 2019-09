Zleva Vojtěch Filip, Helena Vrzalová a Vítězslav Stoklasa.

Pohodové odpoledne v Jihlavě

Již třetí ročník okresního setkání členů a příznivců KSČM proběhl v sobotu 21. září (jak jsme již krátce informovali, pozn. red.) v Jihlavě.

V půvabném prostředí tzv. parkánu, které přímo vybízí k posezení a odpočinku, bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení, vyhrávalo duo MUSTAFO, a především báječně svítilo sluníčko a dotvářelo tak příjemnou atmosféru.

K celkové pohodě přispěla i přítomnost tří zajímavých hostů. Z nedalekého Batelova přijel Vítězslav Stoklasa, básník, jehož verše dojímají i burcují na stránkách Haló novin nebo třeba při pietním aktu v Mnichu, a který loni nejen vydal sbírku Doteky života, ale taky oslavil neuvěřitelné devadesáté narozeniny. Tím byla jeho účast vzácnější.

Z pódia pozdravil jménem svým i okresu Pelhřimov krajský předseda KSČM Roman Ondrušek a potom už slovo patřilo předsedovi ÚV KSČM a prvnímu místopředsedovi Sněmovny Vojtěchu Filipovi. V razantním projevu shrnul současnou politickou situaci, objasnil některé události a jejich pozadí a pozastavil se nad úlohou médií a jimi vedených kampaní. Sklidil dlouhý potlesk…

Po oficiální části následovalo očekávané losování tomboly nesoucí se ve znamení levandule, jejíž lehce nostalgická vůně k nadcházejícímu podzimu prostě patří. Své majitele si našly voňavé svíčky, soli a pěny do koupele, domácí potřeby, polštářky, cukrovinky a sirupy, hlavní cenou byl adventní zájezd pro dva do Lince, pořádaný ZO Brtnice. Dárky určitě udělaly radost, ale i ti, kdo tentokrát nevyhráli, setrvali, povídali si s hosty, někteří zpívali s muzikou a v závěru došlo dokonce i na tanec. Co dodat? Bylo to krásné odpoledne, na které budeme rádi vzpomínat.

Helena VRZALOVÁ, předsedkyně OV KSČM Jihlava

FOTO – (za)