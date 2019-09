Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

KSČM nepodpoří ústavní žalobu na prezidenta

Komunisté na čtvrteční schůzi Sněmovny nepodpoří ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana předloženou Senátem. Neshledávají k tomu žádné věcné procesní ani právní důvody. Novinářům to řekl místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič.

»Ústavní žaloba na prezidenta ČR tak, jak ji koncipovali senátoři, projednal Senát a byla předložena do Sněmovny, z našeho pohledu zbytečně zatěžuje schůzi Sněmovny a odvádí nás od racionálních přístupů k věcným návrhům zákonů, které skutečně mohou pomoci občanům ČR, a posouvá nás do vyhraněných pozic diskusí, které spíš naopak společnost rozdělují, místo abychom řešili její aktuální problémy. Nicméně je realitou,« zdůraznil na tiskové konferenci Grospič.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič.

KSČM podle jeho slov vnímá, že Sněmovna nemá povinnost, ale má možnost se žalobou zabývat a projednat ji v době tří měsíců od předložení Senátem. A KSČM je přesvědčena, že by žaloba ve Sněmovně měla být projednána, ale dolní komora by se k ní neměla připojit. Grospič uvedl, že tento názor je opřený o řadu právních názorů, které jsou trošku upozaďovány před názory, které souzní s takovými společenskými aktivitami, jako je Rekonstrukce státu, Milion chvilek nebo pravicová opozice. »Z jejich strany jsou samozřejmě legitimní názory, že by měla být tato věc projednána. My však zastáváme názor, že ani jeden skutek, který je vymezen v této žalobě, nemá intenzitu porušování ústavního pořádku ČR. Sama žaloba je napsána velice chaoticky, jako špatná slohová práce, nesplňuje základní předpoklady k podání pro Ústavní soud, aby tam uspěla. A chybí vlastní vymezení skutku,« dodal místopředseda strany s tím, že navíc i moment, kdy předkladatelé popisují skutky prezidenta nahodile podle různé váhy a intenzity, nezabývají se rozborem jejich domnělé protiústavnosti, ale pouze shromažďují to, co se jim z politického pohledu nelíbí, co jim vadí. Řekl, že tak bychom mohli vymezovat třeba činnost prezidenta Václava Havla, Václava Klause, a také bychom mohli polemizovat o tom, jak přistupovali k některým otázkám výkladu Ústavy a ústavních mechanismů.

Grospič také poukázal na to, že v souvislosti s ústavní žalobou na prezidenta republiky se také zmiňuje současná kauza, která se dotýká premiéra Andreje Babiše, a prezidentův výrok týkající se abolice. Tato otázka není z právního pohledu KSČM na pořadu dne. Pokud by prezident Zeman chtěl toto právo uplatnit, Grospič upozornil, že od roku 2012 podléhá kontrasignaci předsedy vlády a vláda rozhoduje ve sboru. »Museli bychom tedy hledat kolektivní odpovědnost vlády. A předseda vlády dal navíc jasně najevo, že by nikdy takový akt nepodepsal, ani ho nepředložil vládě k projednání,« konstatoval Grospič.

Opozice dává přednost politikaření

Šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik před novináři podotkl, že ti, kteří se dnes před možnou abolicí ošklíbají a křičí, před lety mlčeli k abolici Václava Havla, kterou udělil Martě Chadimové (soudní pře o dům na Hradčanech). Grospič dodal, že abolice je součástí našeho právního řádu a každé její uplatnění je mimořádné.

Pravicová opozice vyzvala prezidenta Miloše Zemana, aby přehodnotil rozhodnutí nepokračovat v trestním stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), kdyby nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl ho v kauze Čapího hnízda obžalovat. Po jednání zástupců opozičních stran s výjimkou SPD to řekl předseda ODS Petr Fiala.

»Pokud se týká požadavků některých zástupců opozice, že to má být nějaký symbolický akt, vnímáme to jako upřednostňování politikaření před věcnou snahou vyřešit nějaký ústavní problém,« řekl k tomu Kováčik.

Ústavní žaloba na prezidenta Zemana nemá v dolní komoře šanci na úspěch. Podání žaloby vypracované Senátem k Ústavnímu soudu nepodpoří poslanci ANO a ČSSD ani zákonodárci KSČM a SPD. Zbývající sněmovní strany nemají dohromady potřebných 120 poslanců pro podání žaloby.

Kováčik si posteskl, že Sněmovna ani na nynější schůzi nestihne projednat všechny body. »Drtivá většina těch, které jsou na programu, se nedočká na této schůzi projednání. Je to škoda, je to špatně,« uvedl. Zbývá podle něj jen doufat, že na dalších schůzích dojde do konce roku i na ně.

Právo na zdravotní péči se u nás zcela nenaplňuje

Komunisté by rádi pokračovali v projednávání načatých bodů, které jejich klub předložil. Především jde o dokončení diskuse ke stavu zdravotnictví, kterou prosadila KSČM. Poslanci ji 12. září přerušili a zatím není jasné, kdy se k ní vrátí. »Tento bod chceme projednat nejpozději v prvním týdnu příští schůze, tzn. zhruba v polovině října tak, aby pacienti i zdravotníci měli jasněji v tom, kam se jejich obor může ubírat, aby možná byli i uklidněni, když ministr zdravotnictví bude reagovat na požadavky zejména zdravotnických odborářů,« uvedl Kováčik. Podle komunistů stav zdravotnictví není ideální, neboť právo na bezplatnou péči má u nás jisté trhliny. Jde podle nich o důsledek nezodpovědné politiky všech polistopadových vlád a také nedůsledného postupu současného ministra Adama Vojtěcha (ANO). Kováčik připomněl, že komunisté budou s krizovým štábem proti kolapsu zdravotnictví jednat dnes odpoledne.

KSČM bude také prosazovat, aby se nejpozději na říjnové schůzi začala projednávat její novela zákoníku práce. »Dává zaměstnancům to, co v mnoha firmách už mají, my bychom ale chtěli, aby se to stalo normou, jak je to v mnoha civilizovaných zemích EU, a to je pět týdnů dovolené,« uvedl předseda klubu KSČM.

Věří, že už na příští schůzi se dostane i na návrh KSČM, který by zařadil vodu pod ústavní ochranu. Ve Sněmovně je i několik konkurenčních návrhů, komunisté však s tímto návrhem přišli první. »Tu myšlenku táhneme dlouhodobě a jsem rád, že v tomto volebním období to dostalo nějakou věrnou podobu a dostáváme se i na podobnou názorovou hladinu s některými dalšími politickými stranami,« dodal.

Na závěr Kováčik avizoval, že nyní se komunisté zaměří také na další téma, které dlouhodobě prosazují, což je problematika jeslí. Občané podle něj vidí obrovskou díru v nabídkách, které společnost v tomto směru má, zejména mladí rodiče volají stále častěji po návratu zařízení typu jeslí. »Nevidíme ovšem řešení v tom, přeměnit pouze název dětských skupin na jesle. Podstata péče o nejmladší generaci v jeslích je o něčem jiném, než o pouhém hlídání v nějaké, byť přejmenované dětské skupině,« dodal Kováčik.

