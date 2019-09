Ilustrační FOTO - Pixabay

Soud: Johnsonovo zablokování parlamentu nezákonné

Nejvyšší soud Spojeného království rozhodl, že pětitýdenní přestávka v zasedání britského parlamentu, kterou si vynutil kontroverzní pravicový premiér Boris Johnson, je nezákonná.

Rozhodnutí o ukončení schůze ve druhém zářijovém týdnu a zahájení nového zasedání až 14. října bylo podle něj neplatné od samého počátku. Premiér řekl, že s rozhodnutím silně nesouhlasí, bude jej ale respektovat. Předseda Dolní sněmovny John Bercow svolal poslance hned na dnešek. Britská média označují verdikt za bezprecedentní a spekulují o jeho dopadech na odchod země z Evropské unie, o němž roku 2016 rozhodli voliči v referendu a do jehož aktuálního termínu zbývá jen 37 dní.

Jedenáct soudců nejvyššího soudu, který se zabývá mj. případy důležitými pro britský ústavní pořádek, dospělo k jednomyslnému závěru, že Johnson jednal nezákonně, když požádal na konci srpna královnu Alžbětu II., aby přerušila zasedání parlamentu do 14. října. Předsedkyně soudu Brenda Haleová uvedla, že tento krok zabránil parlamentu ve výkonu jeho ústavních funkcí, a to bez rozumného opodstatnění. Proti rozhodnutí soudu se nelze odvolat.

Přerušení práce poslanců je za běžných okolností rutinní událostí. Johnsonův krok ale vyvolal kritiku. Podle opozice a nyní i podle nejvyššího soudu bylo jeho cílem zhatit plány zákonodárců kolem brexitu. Kritiku si premiér vysloužil také za neobvykle dlouhou dobu, po kterou měla přestávka trvat.

Opoziční strany vyzvaly Johnsona, aby vzhledem k porážce u soudu odstoupil. Lídr opozice Jeremy Corbyn na sjezdu labouristů v Brightonu vyzval premiéra, aby vyloučil brexit bez dohody a vypsal nové volby. K demisi předsedu vlády vyzvala i Skotská národní strana. Předsedkyně Liberálních demokratů Jo Swinsonová řekla, že Johnson »uvedl královnu v omyl a nezákonně umlčel zástupce lidu«. Překvapivá byla podle médií reakce lídra Strany pro brexit Nigela Farage, který Johnsonovo rozhodnutí vynutit si parlamentní přestávku označil za »vůbec nejhorší politické rozhodnutí«. Zároveň vyzval, aby premiér propustil svého vlivného poradce Dominika Cummingse.

Buckinghamský palác na soudní verdikt samozřejmě do naší uzávěrky pro jistotu nereagoval.

Mluvčí Evropské komise řekla, že verdikt nic nemění na aktuálním vyjednávání o brexitu. Vnitřní záležitosti jednotlivých členských zemí podle ní Brusel nekomentuje.

Podpora neutrálního Corbyna

Postoj hlavní britské opoziční strany ohledně brexitu zůstává nevyjasněný poté, co v pondělí labouristický sjezd po dramatickém hlasování nepřijal usnesení o podpoře setrvání země v Evropské unii. Uspěl naopak návrh, podle kterého má být o pozici strany k brexitu rozhodnuto až po dalších parlamentních volbách. Ty by mohly přijít už na konci listopadu a labouristé slibují, že by v případě vítězství uspořádali referendum o jakékoli rozvodové dohodě s EU.

Delegáti na stranické konferenci v Brightonu hlasovali o třech usneseních týkajících se brexitu. Dvě z nich podporují současnou neutrální pozici levicového lídra Jeremyho Corbyna a obě byla přijata. Nejočekávanější však bylo hlasování o návrhu, který požadoval, aby se labouristé okamžitě přiklonili na stranu setrvání země v EU.

Delegáti ve velkém sále hlasovali zvednutím ruky, přičemž obě strany debaty měly zjevně značnou podporu. Předsedkyně výkonného výboru Labouristické strany Wendy Nicholsová nakonec oznámila, že usnesení neuspělo, přičemž nevyslyšela žádosti o dodatečné exaktnější hlasování. Podle britských médií navíc předtím uvedla, že se na výsledku hlasování neshodla s generální tajemnicí Labouristické strany Jennie Formbyovou. Ta byla přesvědčena, že většina hlasovala pro podporu setrvání v Unii. Po verdiktu tak podle ČTK zavládla vřava a zmatek a přes usnesení spor ještě rozhodně neskončil.

