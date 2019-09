Ilustrační FOTO - Pixabay

Víte, co o sobě říkáte na internetu?

Internet plný zpráv, článků a zajímavostí, nebo sociální sítě dnes využívá v nějaké formě téměř každý. Dát lajk, napsat komentář, sdílet zajímavý článek, ohodnotit status. To jsou běžné denní aktivity uživatelů. Víte ale, jakou stopu po sobě zanecháváte? Při větší aktivitě a nedostatečné ochraně soukromí se může snadno stát, že na sebe prozradíte mnohem více, než chcete. Znepříjemnit to pak může nejen mezilidské vztahy, ale například i pracovní pozici, nebo snahu o nalezení nového místa.

Není to tak dávno, co šéf a zakladatel sociální sítě Facebook, Mark Zuckerberg, prohlásil, že soukromí v době internetu je přežitek. Pokud se zapojíme do veřejného života ve virtuální realitě internetu, musíme počítat s tím, že naše slova a činy mohou oslovit, ale také odradit mnohem více lidí. A hlavně internet nezapomíná. Vše si ukládá, vše je dohledatelné. Proto je důležité se při každém kroku ptát - Víte, kdo vidí vaše příspěvky a vaší aktivitu na netu? Vidí vaše příspěvky celý svět, nebo jen kamarádi a rodina? A co jejich přesdílení, okopírování bez vašeho souhlasu?

Co na sebe prásknete

Existuje mnoho lidí, kteří svůj život prožívají více na sociálních sítích, než v reálném světě. Postování fotografií z každodenní činnosti, zábavná videa ze setkání s kamarády, okomentování článku nebo příspěvku k aktuálnímu politickému dění. To vše ve výsledku prozrazuje mnoho o vaší osobnosti, vašem myšlení, prioritách, sebevědomí, volebních preferencích a v neposlední řadě i slušnosti či výchově.

Proto pokud všechny svoje příspěvky zveřejňujete všem, připravte se na možnost, že se to může obrátit proti vám. Nikdy nevíte, kdo se na váš profil dívá ani jaké má úmysly. Nevhodná fotka z bujarého večírku, nebo unáhlený komentář vám rázem může zkomplikovat například cestu ke slibné kariéře či rovnou celou kariéru.

Chraňte si soukromí!

Už samotné přihlášení do diskuze nebo založení účtu mnohdy souvisí s prozrazením základních dat – jméno, věk bydliště. V rámci GDPR od toho mnoho institucí a jejich aplikací a programů upustilo, jsou ale takové, které na základě dobrovolnosti na těchto datech trvají a bez nich vás nepustí dál. Vůbec byste neměli vyplňovat do svého profilu telefonní čísla a adresu bydliště. Pokud si nejste jistí tím, kde vaše údaje skončí, vymýšlejte si! Fiktivní jméno i fiktivní datum nikomu v takovém případě neublíží a vy si můžete být jistí, že vaše osobní údaje nebudou přesdíleny dál.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Při samotném užívání má většina sociálních sítí a aplikací pro ně možnost nastavit dosah vašich příspěvků. Samozřejmě nejbezpečnější je, když svoje příspěvky zpřístupníte pouze nejbližším přátelům a zakážete možnost vidět posty přátelům vašich přátel. Ale pokud to jednou změníte byť pro jeden příspěvek, který chcete, aby oslovil více lidí, víte, že ostatní zůstanou v režimu soukromém? Někdy program ukládá vaše příspěvky podle posledního nastavení a tak se snadno může dostat ven i to, co jste nechtěli.

Samozřejmě úplně nejbezpečnější je nic choulostivého nebo zneužitelného na internet vůbec nedávat. Totiž ikdyž pak choulostivé fotky či text smažete, mohl být už několikrát přesdílen, nebo uložen někým, kdo ho rád využije, či zneužije ve váš neprospěch. A pokud chcete sdílet myšlenku, fotografii, nebo video s přáteli, podělte se s nimi o něj jen přes programy posílající zprávy. Ale pozor! I vaši přátelé jsou jen lidé a tak vám nikdo nezaručí, že někdo vaše fotky dále nezveřejní…

A pozor na chlubení se dovolenou! Nepište ani o tom, že jedete, nebo že jste někde mimo domov (není žádnou novinkou, že tyto informace zneužívají zloději k vloupáním).

Jistěte si záda

Mnoho aplikací, stránek a programů také vyžaduje přihlášení přes e-mail, na který obdržíte heslo, či kam vám budou zasílány například nabídky. Vhodné je tak v rámci ochrany soukromí používat více e-mailových schránek. Měli byste mít alespoň dvě: Jednu na »oficiální« komunikaci (s rodinou, přáteli, kolegy, firmami, úřady...) a druhou na všechny ty nepodstatné webové služby.

Když například na diskuzním fóru vystupujete pod jiným jménem s anonymní e-mailovou schránkou, žádný zákon neporušujete. Naopak si alespoň trochu chráníte vlastní identitu. Uživatelé většinou k takovému kroku nepřistupují pod nekalou záminkou. Jsou si jenom moc dobře vědomi toho, že mnohé služby/servery jsou zranitelné, a tak se může stát, že citlivé údaje uniknou.

Co o vás ví Google?

Zkuste si jednou jen tak zadat do vyhledávače vaše jméno, nebo vaší přezdívku. Možná se budete divit, co všechno o vás Google ví a k čemu všemu je vaše jméno připojeno. Každá fotografie, post, komentář je při troše snahy dohledatelný, není-li v soukromém režimu. A i tady není ochrana stoprocentní.

Jak se bránit? Pročistěte svůj obsah na všech sítích, které používáte. Pokud si chcete zachovat vážnou tvář i na internetu před kolegy, pracovními partnery či novým zaměstnavatelem, je vhodné odstranit z veřejně dostupných míst vše intimní, choulostivé či nevhodné. Stejně tak vám mohou uškodit nevhodně prezentované politické názory či vyjádření k rasové či sexuální diskriminaci.

Pokud si chcete být stoprocentně jisti, že žádná vaše mladická nerozvážnost na někoho někde nevypluje, můžete požádat Google o výmaz vašeho jména u nevhodného obsahu. Na to máte právo.

Pozor, kdo je kolem vás!

Někdy je velmi obtížné najít na sociálních sítích správnou rovnováhu mezi publicitou, kterou potřebujete například při své profesi a nechtěnými kontakty, které mohou zneužít vaše soukromé informace. Je proto víc než vhodné neschvalovat automaticky každou žádost o přátelství. Do přátel si dejte pouze lidi, které osobně znáte a kterým důvěřujete. A informace určené pro širší okruh lidí vždy řádně zkontrolujte, zda neskrývají něco, co by se mohlo obrátit proti vám. Někdy i dobře mířená rada, nebo názor se může vymknout. A také ne každý člověk pochopí například váš smysl pro humor. Myslete na to!

Nebezpečné aplikace a hry

Pokud aktivně používáte chytrý telefon či tablet, pravděpodobně budete mít i nějaké ty užitečné nebo zábavné aplikace. Pozor ale při jejich stahování a spouštění! Mnohé se vás jen tak mimochodem zeptají, zda mohou mít přístup i k vaší poloze, fotografiím, kontaktům, zprávám atd. A to i když je prakticky k ničemu pro svou činnost nepotřebují. Aplikace třetích stran díky vašim souhlasům totiž získávají přístup k vašim údajům a mohou je prodávat dalším firmám. V lepším případě budou monitorovat vaší aktivitu na internetu a posílat vám cílené reklamy. V horším mohou například monitorovat váš pohyb či tok financí.

Heslo je základ

Lidé stále podceňují otázku hesla, a to nejen na sociálních sítích, ale u všech možných webových služeb. Špatné zabezpečení webových účtů spíše s časem stoupá, to jak se internet šíří čím dál více mezi domácí uživatele, kteří nemají zkušenosti s počítači, ale používají je (či tablety) jen k online činnostem.

Nepoužívejte stejné heslo jako uživatelské jméno,

jména nejbližších, třeba dětí a vnoučat,

příliš složitá hesla, protože je zapomenete,

jedno heslo pro všechny webové účty (například pro Facebook a e-mail).

Budete-li se držet mantry, že heslo má mít alespoň 8 znaků (ještě lepší ale pokud jich bude mít alespoň 12), má obsahovat alespoň jedno velké písmeno, číslici a speciální znak, nic tím nezkazíte. Ale pozor: složitost hesla může přesáhnout únosnou mez, až člověk mívá nutkání si heslo zapsat na papír. Což je samozřejmě špatně. Platí, že čím kratší a jednodušší heslo je, tím rychleji ho dnešní počítače rozšifrují.

Ale nebojte, ve skutečnosti to však z hlediska uživatele nemusí být zásadní problém: totiž vaše e-mailová schránka nebo účet na sociální sítí vám (potažmo útočníkovi) umožní jen omezený (a nízký) počet pokusů o přihlášení, pak pokusy o průnik zastaví. Ale není to všespásné. Proto vždy jednejte na internetu tak, jako byste byly v neustálém ohrožení sledováním či zneužitím. V praxi totiž skutečně jste!

Helena KOČOVÁ

FOTO – pixabay