Jednání pracovní skupiny během výročního zasedání Transformu.

Širší dialog levicových sil – lepší levicová Evropa

Jako každoročně se nedávno sešlo výroční shromáždění Transform!europe, evropské levicové sítě nadací a organizací blízkých levicovým strukturám, z nichž většina se hlásí ke straně Evropská levice.

Transform je také od nedávna formálně přidružen podle evropské legislativy k této panevropské straně jako její nadace. Setkání se účastnily členské i pozorovatelské organizace Transformu i další spolupracující subjekty. Přítomno bylo padesát účastníků a z ČR zde byla Společnost pro evropský dialog jako členská organizace a hostem byla představitelka nově vznikajícího Institutu české levice asociovaného ke KSČM.

Program byl tradiční, to znamená, že dosti podrobně byla zhodnocena činnost za uplynulý rok spojená s kontrolou čerpání rozpočtu. Hlavní ale bylo to, co je před námi, jak by se měla rozvíjet činnost uskupení v roce 2020, jak tuto aktivitu finančně zajistit, co je klíčové z celoevropského hlediska a její levice. Ale nyní popořadě. Úvod celého jednání, vedle organizačních záležitostí, jako je schválení nových členů a pozorovatelských organizací, otevřel hodnotící zprávou Walter Baier, dlouholetá klíčová osobnost Transformu. Zhodnotil situaci levice v Evropě. Jde o turbulentní dobu, kdy se těžko předpovídá další vývoj. Určitě je třeba věnovat pozornost militarizaci evropských struktur, nastupující ekonomické recesi, dlouhodobé nejistotě vyvolané brexitem. S větším důrazem se prosazuje prohlubující se klimatická krize. To vše se odráží jak v myslích Evropanů, tak v chování politických subjektů. Evropské volby i tuto situaci odrazily a přes některé dílčí úspěchy celkově levice ztrácela, zvláště v klíčových státech. Je faktem, že Evropský parlament byl zvolen demokraticky, ale o to více je pociťováno, jak je nedemokraticky formována Evropská komise. Tento rozpor je podstatou určité ideologické otázky. Vystupující výslovně zmínil také problematiku střední a východní Evropy, zahrnující jen v EU na 100 milionů obyvatel. Slabá levice v této oblasti má jen jediného radikálně levicového představitele v Evropském parlamentu (Kateřinu Konečnou) a i evropští poslanci z těchto zemí reprezentující sociálně-demokratický proud se hlásí spíše k evropské neoliberální pravici. Pro levicové chápání stavu Evropy stojí v popředí takové protiklady, jako je otázka, zda by mělo jít o reformu EU, či o její znovuobnovení (»reforming-refunding«), jaké jsou hranice názorové jednoty a její různorodosti. To se vše nejspíš projeví v přípravě a hlavně pak v jednání nadcházejícího kongresu strany Evropská levice v prosinci tohoto roku. Převažujícím trendem se jeví spíše snaha o postupné reformování stávajícího neoliberálního kapitalismu, než dosažení okamžité hluboké systémové změny, neboť objektivní podmínky to neumožňují.

Jak postupovat dál?

Zdá se, že široký levicový dialog zahrnující různé levicové proudy, odbory, občanská uskupení a aktivistické organizace by mohl napomoci k intenzivnější a efektivnější levicové celoevropské politice i k získání strategické iniciativy ve střetu s populistickými, pravicovými stranami a hnutími, které jsou v mnoha zemích na vzestupu. Proto Transform nejen podporuje, ale aktivně se podílí na přípravě evropského levicového setkání »Evropské fórum« v listopadu. Je to již třetí pokračování, když počátek byl v Marseille před třemi lety. Jako další možnost se jeví i lepší levicový dialog v jednotlivých zemích včetně jeho propojení na ekologické iniciativy a antikapitalistická hnutí. Dá se říci, že diskuse tyto základní kameny celoevropské levicové politiky podpořila. Samozřejmě, že se v ní projevily specifiky levicových struktur v jednotlivých zemích, někde převážily reformní cesty, jiní byli »radikálnější«. Jako kladné lze hodnotit to, že oproti ještě nedávnému období, nebyla složitá situace střední a východní Evropy a její levice ani opomíjena ani bagatelizována. Samozřejmě, každé záměry musí být podloženy i finančními možnostmi. Proto byla snaha promítnout základní směry dalších aktivit promítnout i do návrhu rozpočtu Transformu na rok 2020. Celý proces jeho formování a zajištění vůbec není jednoduchý, výše prostředků přicházejících z »Bruselu« závisí i na tom, kolik evropských poslanců z GUE/NGL podepíše souhlas s finanční podporou těchto činností a protože poslanecká frakce také není politický monolit, je i věcí určité diplomacie přesvědčit co největší počet poslanců, aby svůj souhlas vyslovili. To by pak znamenalo v podstatě stejný objem prostředků jako v roce 2019 i když GUE/NGL jako taková oslabila. Závěrem je možno říci, že celé výroční setkání bylo konstruktivní, bylo dohodnuto, že Transform bude hrát aktivní a konstruktivní roli v obsahové přípravě kongresu EL včetně komunikace členů Transformu s jejich politickými partnery v jednotlivých zemích. Je velká snaha o rozšíření platformy pro různé levicové dialogy. Proto je i zájem o hledání možností spolupráce třeba nového Institutu české levice s jednotlivými členy Transfrom nebo i s touto institucí jako takovou. I v navrhovaném rozpočtu 2020 se navrhuje jeden společný projekt, kde by svoji roli hrála i Společnost pro evropský dialog.

Jiří MÁLEK, SPED

FOTO –Dagmar ŠVENDOVÁ