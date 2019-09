Východní portál Ejpovického tunelu. FOTO - wikimedia commons

Výstavba nových tunelů v České republice

Na železnicích a dálnicích v České republice by v příštích letech mělo přibýt několik tunelů. V současnosti se na železnici staví dva o celkové délce 1,5 kilometru, do budoucna je v plánu stavba několika velkých tunelů za desítky miliard korun. Další vzniknou i na dálnicích.

Vyplývá to z informací státních organizací. V současné době je v ČR 166 železničních a devět dálničních tunelů. Stavba tunelů je mnohem nákladnější než klasické pozemní dopravní stavby, je však nutná v případech potřeby zachování krajinného rázu. Jak upozornila mluvčí správy železnic Nela Friebová, musí tato varianta vzejít ze studie proveditelnosti jako nejvhodnější řešení.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní připravuje několik staveb, kde počítá s výstavbou dlouhých tunelů. Ty nejvýznamnější a zároveň nejsložitější se chystají na tratích mezi Prahou a Berounem, dále na připravované trati na pražské letiště a v rámci modernizace úseku Ústí nad Orlicí-Choceň.

V nejpokročilejší fázi připrav jsou tzv. střešovické tunely v Praze na trati k letišti. SŽDC letos pro stavbu vybrala variantu, která povede ulicemi Svatovítská, Norbertov a U vojenské nemocnice, pod nimiž by měl být tunel až 80 metrů hluboko. Stavba úseku mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem, jehož podstatnou částí tunel je, by měla vyjít na přibližně 13,3 miliardy korun. Práce na stavbě by měly začít zhruba za šest let. Složitější je situace u tunelu na trati do Berouna. SŽDC vybírá ze tří variant, z nichž nejdražší vyjde až na 50 mld. Kč.

V současnosti jsou rozestavěny dva železniční tunely na modernizované trati čtvrtého koridoru Sudoměřice-Votice. Tunel Deboreč s 660 m se začal razit loni, minulý týden stavaři zahájili ražbu 840 m dlouhého tunelu Mezno.

Tunely budou součástí i některých připravovaných dálničních staveb. Například na Pražském okruhu by měly vzniknout dva, konkrétně Dubeč s 275 m a Na Vysoké, který bude mít téměř 400 m.

Nejdelší tunel v ČR je nyní železniční Ejpovický tunel, který je dlouhý 4150 m. Otevřen byl loni. Na dalších místech jsou v případě železnice Březenský (1758 m) a Špičácký (1747 m). Z dálničních je nejdelší tunel Panenská na dálnici D8, který má 2167 m.

(ici)