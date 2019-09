Saint-Jean-de-Maurienne. FOTO - wikimedia commons

První část alpského tunelu proražena

Slavnostní ceremoniál v pondělí oficiálně zakončil hloubení první části tunelu na západě Alp, který tvoří stěžejní část plánované rychlodráhy z francouzského Lyonu do italského Turína. Proraženo bylo prvních devět kilometrů, informovala agentura AFP.

Přeshraniční tunel spojující Saint-Jean-de-Maurienne na jihovýchodě Francie s městečkem Susa na severozápadě Itálie bude dlouhý 57,5 kilometru.

Rychlodráha mezi Lyonem a Turínem se buduje už více než deset let a projekt v minulosti narážel na protesty i další překážky. Celková délka plánované trati je 270 km a její cena by mohla přesáhnout 20 miliard eur (skoro 520 mld. Kč). Podle deníku Le Monde by nový železniční koridor od roku 2030 snížil objem nákladní dopravy mezi Francií a Itálií o třetinu a ze silnic by tak zmizel milion kamionů.

Na francouzské straně začalo vrtání klíčového hraničního tunelu na konci roku 2016. Nynější dokončení devítikilometrového úseku označují francouzská média za symbolickou událost. Podle Le Monde by měly práce nabrat na obrátkách poté, co na konci července projektu po měsících průtahů opět dala zelenou italská vláda.

»Vstupujeme do nové fáze, teď bude všechno zrychlovat,« prohlásil Mario Virano, který stojí v čele společnosti Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT), pověřené realizací více než 50kilometrového podhorského tunelu za 8,6 mld. eur. Z jeho celkové délky bude 70 procent na území Francie.

Hloubení koridoru o dvou paralelních tunelech by nyní mělo pokračovat na vícero místech zároveň. Po dokončení by jím mohlo jezdit až 300 vlaků za den včetně dlouhých nákladních souprav.

(ici)