O to v tomto sporu jde

Jako vždy Piráti jsou nejchytřejší, nejrozhodnější a mají vždycky pravdu. V diskusi v Moravcově nedělním pořadu okamžitě poté, co prezident Zeman vyslovil slovo abolice, zcela jednoznačně Jakub Michálek, místopředseda Pirátů, prohlásil, že její »pouhé zvažování je hanebnost«, a dodal ještě, že zastavit řízení v kauze Čapí hnízdo, když nejvyšší státní zástupce Zeman se neztotožní s názorem svých »podřízených«, byla by vlastně »amnestie pro tuneláře«.

Ač nejsem právě stoupenkyně takových abolic, ani toho, že prezident Zeman své rozhodnutí už inzeroval, musím »zkušeného« pana Michálka, muže, který přisoudil znalost internetu T. G. Masarykovi, přece jen na něco upozornit. Státní zástupce Šaroch měl hodně času na prostudování spisu předloženého policií a došel k závěru, který odpovídal znalosti věci. Proto ani jeho přímý nadřízený se nerozpakoval s ním souhlasit. Nyní je na tom »nejvyšším« připojit se anebo znovu případ otevřít. Pokud by tak rozhodl, šel by vlastně proti poznatkům dozorujícího státního zástupce a splnil by přání těch, kteří dlouhodobě útočí na premiéra. Těžko by zjistil něco nového. Nedivím se proto rozhodnutí prezidenta Zemana. Nedivím se ani slovům Piráta Michálka. Jemu a jeho straně jde totiž o další zneklidňování naší země a čekají z něj profit, naproti tomu prezidentovi jde o zklidnění situace. Piráti by se chtěli dostat do nejvyšších pater a každá akce ve směru Babiš a jeho hnutí se hodí. Na rozdíl od nich se domnívám, že ANO vedené Babišem přece jen něco pro naši zem udělalo, i když pochopitelně oligarcha se v Babišovi nezapře. To, co provedl, pokud jde o Čapí hnízdo a evropské dotace, má jistě i antimorální obsah. Jenže je kapitalismus. Nedivme se, že Andrej Babiš využil všech cestiček k dalšímu obohacení. Jsem proto pro to, aby kapitalismus zmizel v propadlišti dějin, jenže přání je to zatím jen »zbožné«.

Naproti tomu poslanec Michálek a jeho strana jen slovy mají zájem o lidi. Stačí se podívat, jak jejich poslanci hlasovali, když šlo o zákony mající pomoci těm ekonomicky nejslabším anebo když šlo o zavedení prostého pořádku. Najdeme je skoro vždy na straně pravicových stran a seskupení. Proč asi? Zatím si jejich voliči neuvědomují, kam je Piráti chtějí vést.

Babišovo ANO není pro mne hnutí, které bych chtěla volit, ale racionálně umožnilo, aby KSČM prosadila některé své priority. To by nikdy pravice neudělala. Nejsou to totiž jejich priority.

Ani prezident Zeman není pro mne ideální prezident, ale prosazuje řadu pozitivních názorů. Pozitivních pro tuto zem. Co prosazují Piráti, také vím. Velmi pregnantně to řekl právě Jakub Michálek. Prý, když odpovídal na přímou otázku, není Čech, ale Evropan. A i o to tady ve zmíněném sporu beze sporu jde.

Růžena DOMOVÁ