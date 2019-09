Lži pana starosty

Socha maršála Koněva se prý bude stěhovat. Tak to schválilo pravicové Zastupitelstvo Prahy 6 vedené starostou Kolářem, zastupujícím v radě stranu TOP 09 pánů Pospíšila, Schwarzenberga a Kalouska. Trojice k pohledání. Téměř »svatá«. Ale dost legrace. Věnujme se zmíněným lžím. Zdůvodnění totiž bylo trojjediné - stále jsme u čísla tři.

Za prvé… Praha už byla osvobozena, když přijela Rudá armáda.

Za druhé… Maršál velel vojskům, která potlačila »lidové povstání« v Maďarsku.

Za třetí… Koněv prý také velel i akci »Berlínská zeď«.

Jak to tedy bylo? Mluví pravdu starosta Kolář, anebo lže?

Začněme prvním tvrzením. Byla Praha skutečně už osvobozená? Kým vlastně? Američané byli v Rokycanech a Plzni, vlasovci se stáhli a kdesi na západě Čech čekali na příchod americké armády, aby se vyhnuli zaslouženému trestu. Navečer a večer osmého května 1945 podle dohody Kutlvašr-Toussaint nacisté, vojsko i civilisté, začali procházet uvolněnými barikádami směrem na Zbraslav a dál. Byli ovšem fanatičtí příslušníci SS, kteří odmítli se poddat. Boje pokračovaly. V prostoru Prahy 6 dokonce kolem budov německé techniky a na dnešní Evropské a v jejím okolí, v okolí Stromovky, na Letné, na Klárově a zvláště pak v prostoru na jih od Zlíchova, kde stálo později na kovové desce památníku, která v minulých letech vzala zasvé, přes padesát jmen. Tam dokonce esesáci vraždili Čechy i přibitím na vrata jejich domů. Těch mrtvých byly desítky. Pokud je o oběti Rudé armády, která při svém tažení osvobodila severní, východní a střední Čechy, bylo zaznamenáno podle současné režimní Wikipedie 692. Boje především s tankovou divizí SS Das Reich byly v té době stále ještě velmi kruté.

Druhé tvrzení… Maršál Koněv v době »maďarského lidového povstání« přímo velel zásahu. Jenže on nebyl v Budapešti, ale jako Hlavní velitel spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy měl svoji kancelář v Moskvě. Zásah, o němž rozhodlo vedení Sovětského svazu, mohl být po vojenské stránce konzultován i tam, ale hlavní rozhodování bylo u velitelů v Maďarsku. Koněv jako vrchní velitel mohl do něj zasahovat stejně, jako kdyby generál Pavel mluvil do rozhodování amerických generálů Johna Nicholsona či Austina Millera v Afghánistánu. Pokud by ovšem přímo velel, pak bych se nedivil, že by s ohledem na vývoj situace v Budapešti a jinde se pokusil skončit s krvavou řeží, k níž v Maďarsku došlo.

Třetí tvrzení… Ovlivnil jako velitel skupiny sovětských vojsk v NDR, která se podílela na stavbě Berlínské zdi. Ani režimní historici však nemohou popřít, že sovětská vojska se do výstavby nezapojila. Šlo o rozhodnutí vedení NDR, které tímto krokem chtělo zabránit zkupování levnějších potravin a zboží a zároveň nekontrolovatelným přechodům různých agentů a destruktivních živlů ze západního Berlína do Berlína východního. Podobné argumenty by skupina kolem pana Koláře měla uvádět i v případě zdi postavené mezi na území palestinské samosprávy či v případě Trumpovy zdi mezi USA a Mexikem.

Odpověď na výše položenou otázku, tedy jak to ve skutečnosti bylo, je jednoznačná. Zloba a lži, které vymýšlí pan Kolář a jeho skupina, přesahují hranice.

Jaroslav KOJZAR