Klima kapitalismu

Na všech možných sítích se rozjelo komentování emočního výlevu klimatického studentského mediálního vůdce Gréty Thunbergové. Greta to myslí vážně. Komentuje se dokonce její duševní stav a podobně. Podle mne Greta svým slovům věří, ale jejich význam chápe úplně jinak, než v zásadě mají. Neoliberalismu obecně na životě jako takovém vůbec nezáleží, ani na dětském. Klidně tohle v zásadě upřímné děvče si angažují pro své výhružné vzkazy, i kdyby ji měli zničit třeba celý život.

Ale o Gretu tady vlastně nejde a nejde ani z podstaty o klimatické změny. Hlavní podstata je především v klimatu kapitalistických rozporů a stavu jejich aktuálních vztahů. To mediální nebohé děvče je použito jednak aktivovat a pak sjednotit zejména většinu občanské společnosti, zejména mládež, a pomoci jí k tomu má zcela typický mocenský nástroj, jako je strach o svou budoucnost, strach o svůj vlastní život. Zde se projevuje nezkušenost mládeže a neznalost politických procesů občanské společnosti.

Klimatické hrozby v každém případě odmítám podceňovat. Doteď bylo ale klima jen jedna z položek, o které si novodobé nadnárodní společnosti spíš přemýšlejí, jak na tomto klimatickém strachu vydělat další peníze.

A je tu mimochodem další aspekt. Například USA má 327 652 694 milionů obyvatel a samy spotřebují 50 % energie celého světa, zároveň vyprodukují 40 % odpadu na světě - 327 milionů obyvatel proti sedmi miliardám celého světa. Tak to jen taková malá souvislost.

Ale vraťme se zpět ke vzkazu od Gréty, proč otázky klimatu až teď, a tak najednou? Proč zrovna jí a tomuto tématu média věnují tolik pozornosti? Protože jde ve skutečnosti o něco úplně jiného. A také proč se k tomu největší lídři Trump, Putin a Macron postavili velmi chladně, když je to přece tak zásadní věc? Proč se dává tolik prostoru a komu patří ve skutečnosti ta slova »My vás budeme sledovat« a »Jak se vůbec opovažujete!« Nebo také »Lidé trpí a umírají«.

Osobně si myslím, že je to celé zinscenováno a vzkazy, které Gréta z většiny přečetla, byly především signály současným špičkám tradičního liberalismu. Jde v zásadě o výhružky, jen to nevinné děvče to neví, komu to vlastně posílá vzkaz. Té holky je mi líto, je loutkou, návnadou a hlásnou troubou a její slova jsou o tom, jak moc veliké krvavé stopy zanechá po sobě současný skomírající neoliberalismus.

Roman BLAŠKO