Ilustrační FOTO - Pixabay

Případ Nárožného odročen na neurčito

Případ čtyřiačtyřicetiletého Pavla Nárožného obžalovaného z příprav vraždy své tety odročil dnes olomoucký vrchní soud na neurčito. Důvodem jsou námitky obžalovaného, o kterých musí rozhodnout Nejvyšší soud.

Obžalovaný například žádá, aby se jeho případem zabýval Vrchní soud v Praze, vznesl také námitku na podjatost vůči zdejším soudcům. Vrchní soud muži loni původní trest 13 let vězení snížil na osm let. Podle Nejvyššího soudu však k uložení trestu pod trestní sazbu, která činí 12 až 20 let, nebyl důvod a kauzu mu vrátil.

Podle předsedy senátu Vladislava Šlapáka je potřeba v případu zvážit další procesní postup. »Důvody jsou dány ze zákona. Klient podal návrh na přikázání odnětí věci zdejšímu soudu a přikázání Vrchnímu soudu v Praze. Klient má za to, že se zdejší soud nezabývá jeho procesními námitkami. Doložil to jedním konkrétním rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, kde obdobné námitky byly široce prezentovány a vrchní soud se jimi zabýval,« řekl obhájce Nárožného Richard Frommer.

Nově Nárožný předložil i námitku podjatosti vůči soudcům senátu olomouckého vrchního soudu. »Do doby rozhodnutí o těchto dvou procesních návrzích nemůže být věcně rozhodnuto,« doplnil obhájce.

Muž podle obžaloby připravoval vraždu své tety, která spravovala majetek po jeho zavražděném otci, na podzim roku 2015. Bylo to v době, kdy mu soud nařídil, aby se vystěhoval z domu, který obýval po vraždě svého otce, za kterou je souzen v jiném případě. Podle obžaloby měl několik plánů, nakonec ji chtěl podle obžaloby za pomoci známé zabít palcátem. Jeho známá nakonec vraždu nespáchala a později vše policistům detailně popsala.

Vrchní soud snížení trestu loni odůvodnil tím, že jeho jednání dospělo pouze do fáze přípravy. Rozhodnutí však napadli žalobci, podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nebyly pro mimořádné snížení trestu žádné dostatečně pádné důvody. Poukázal na sofistikovanou a důkladnou přípravu vraždy, na Nárožného snahu získat alibi, zmást vyšetřovatele a svést vinu na někoho jiného. Nárožný dnes argumentoval novými důkazy a bránil se tím, že zištný motiv neměl. »Nic jsem neudělal, nic se nestalo, žádné přípravy jsem se nedopustil,« uvedl obžalovaný.

Nárožný stanul před soudem poprvé už v červnu 2011 kvůli obžalobě z vraždy svého otce a jeho manželky. Pár zmizel v listopadu 2009, zůstaly po něm jen krvavé stopy na zdech v domě. Jejich těla nebyla dosud nalezena. Olomoucký krajský soud Nárožného třikrát zprostil obžaloby z vraždy manželů, rozhodnutí vždy zrušil vrchní soud. Kauza se nakonec dostala k jinému senátu do Ostravy. Verdikt dosud nepadl. Krajský soud zřejmě čeká na rozhodnutí vrchního soudu.

(zku)