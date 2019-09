Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zvýšili příspěvek krajským nemocnicím

Jak již Haló noviny informovaly, zastupitelé Jihomoravského kraje schválili zvýšení příspěvku na provoz krajských nemocnic.

»Od roku 2015 se jihomoravské krajské nemocnice opakovaně potýkají s tíživou finanční situací. Dle nařízení vlády se navyšují platové tarify zdravotnických pracovníků, což je na jedné straně určitě dobře, protože si tito pracovníci vyšší platy bezpochyby zaslouží. Na druhé straně vzniká problém, který vláda už neřeší - kde na to vzít? Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou tím několik let podfinancované, nemocnice tak každý rok nejprve čerpají ze svých úspor, snižují náklady, a když se vyčerpají, tak problém dopadá na kraj. Tato situace logicky vede k tomu, že se nedostatek financí může projevit na problémech při fungování nemocnic a zajištění kvalitní péče pro občany. Jako zastupitelé klubu KSČM jsme proto podpořili rozdělení celkem 50 milionů Kč na provoz krajských nemocnic, abychom zabránili jejich kolapsu. Je to však, dle mého názoru, vážný problém českého zdravotnictví. Vyžaduje do budoucna systémové řešení, ne jen dočasného hašení požáru, který se brzy zase znovu rozhoří,« podtrhl krajský komunistický zastupitel Bohumil Smutný.

(vž)