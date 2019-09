Nuuk, hlavní město Grónska, je jedním z měst na pobřeží, které bude táním ledu a vzestupem hladiny moří a oceánů ohroženo. FOTO - wikimedia commons

Klimatický panel OSN: Změny se zrychlují

Mezivládní panel OSN pro změny klimatu (IPCC) vyzval politiky a vědce k urychleným činům, pokud mají být odvráceny dalekosáhlé důsledky stále rychlejšího tání ledovců a dalších ledových mas pro miliony lidí. Experti v Monaku ve zvláštní zprávě o oceánech a kryosféře v době klimatické změny uvedli, že hladiny moří nyní stoupají dvakrát rychleji, než tomu bylo v průměru během 20. století, totiž o 3,6 milimetru ročně.

Hladina světových oceánů stoupne do konce tohoto století o jeden metr, zatímco během celého 20. století to bylo 15 centimetrů. V mořích značně ubude množství ryb a hurikány budou silnější, pokud se nezpomalí tempo globálního oteplování, varuje panel. Tyto změny způsobí škody 71 % světa pokrytého oceány a 10 % planety pokryté sněhem a ledem; uškodí také lidem, živočichům, rostlinám, infrastruktuře a globální ekonomice, konstatoval Mezivládní panel OSN pro změny klimatu. »Oceány a zaledněné části světa mají velké problémy, což znamená, že je máme i my,« podotkl jeden z vedoucích autorů studie Michael Oppenheimer. »Změny se zrychlují,« dodal.

Zpráva ukazuje, že oteplování planety způsobené člověkem masivně poškozuje moře a ledové masy. Jedním z alarmujících důsledků je právě stále rychlejší vzestup hladiny moří, upozorňují experti. Pouze výrazné snížení skleníkových plynů, ochrana ekosystémů a uvážlivé zacházení s přírodními zdroji mohou tento dramatický vývoj ještě zvrátit. »Miliony lidí v ulicích v pátek jasně ukázaly, že už nepřijmou apatii, výmluvy a nečinnost světových vůdců, slabých a neschopných odolávat moci průmyslu fosilní energie,« citovala AFP mezinárodní ředitelku organizace Greenpeace Jennifer Morganovou.

Na 130 odborníků z 36 zemí analyzovalo dva roky aktuální studie o oceánech a ledových masách a shrnulo důsledky změny klimatu na pobřeží a ostrovy, člověka a přírodu. Vědci a diplomaté ze 195 států IPCC o těchto závěrech v uplynulých pěti dnech debatovali na konferenci IPCC a v úterý schválili shrnutí 900stránkové zprávy, která byla zveřejněna. Oceány, které pokrývají více než 80 % povrchu planety, pohltily přibližně čtvrtinu emisí skleníkových plynů vyprodukovaných člověkem. Hmatatelnými důsledky této skutečnosti je vzestup teploty moří, zvýšení jejich kyselosti a úbytek kyslíku. Tyto změny jsou tak významné, že přinášejí dopady na ekosystémy životně důležité pro člověka. Ušetřeny ničivých dopadů globálního oteplování nejsou ani póly, ledovce a permafrost. Vzestup hladiny spojený s táním ledu v Antarktidě a Grónsku ohrozí četné pobřežní regiony, malé ostrovní státy i velké metropole jako New York nebo Šanghaj, stejně jako delty Gangy nebo Mekongu, píše AFP. I kdyby svět dokázal udržet globální oteplení do dvou stupňů ve srovnání s předindustriální érou, jak státy slíbily v pařížské dohodě, zánik některých obcí by byl nevyhnutelný. I dnes, při oteplení o jeden stupeň Celsia, jsou už dopady silně citelné při bouřích, záplavách, vedrech a obdobích sucha.

