Filip hodlá jednat s Babišem o zdravotnictví

České zdravotnictví je v krizi. Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip vyzval po jednání se zástupci krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), aby obnovil jednání o úhradové vyhlášce a změnil ji.

Ministr zdravotnictví podle Filipa podepsal úhradovou vyhlášku rozdělující peníze na zdravotní péči v roce 2020 předčasně. KSČM trvá na tom, aby ji změnil podle požadavků krizového štábu, který tvoří odbory a další organizace. »Budeme trvat na tom, aby ministr úhradovou vyhlášku změnil. Myslím, že máme dostatek poslanců k tomu, abychom to zabezpečili,« uvedl předseda komunistů. Pokud se na situaci dívá z pohledu jednotlivých nemocnic, které zřizují kraje, tak podle svých slov vnímá nerovnost úhrad jako nebezpečí pro příští období.

Filip připomněl, že komunisté se na začátku zářijové schůze Sněmovny zasadili o to, aby se zabývala krizí v českém zdravotnictví. Tento bod je zatím přerušen a KSČM bude směřovat usnesení přesně »do potřeb českých pacientů«, nikoli na jejich úkor a na úkor poskytovatelů zdravotní péče.

»KSČM trvá na tom, aby platil ústavní princip, že občané platí zdravotní pojištění, a zdravotní pojišťovny platí poskytovatele zdravotní péče. Je to jeden z našich požadavků vůči vládě, kterou tolerujeme,« zdůraznil Filip na tiskové konferenci.

Bude o tom jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). »V každém případě je to na nové jednání o dohodě o toleranci, je to jedna z našich podmínek a vláda zcela jednoznačně neplní své programové prohlášení, když neredukuje počet pojišťoven, které sama zřizuje,« dodal s tím, že stát je zřizovatelem tří pojišťoven, - VZP, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny. Kdyby se sloučily do jedné, jejich rezervy by podle Filipa posloužily k tomu, aby požadavky krizového štábu ve zdravotní péči byly uhrazeny.

Ve vládě by podle Filipa mělo dojít k tlaku na ministra Vojtěcha, aby začal respektovat potřeby pacientů v ČR, podle KSČM úhradová vyhláška potřeby občanů ČR nezajišťuje. »A to zejména tím, že nechá na účtech zdravotních pojišťoven nikoliv rezervní fond, ale přebytky zdravotního pojištění, a neplatí za péči tak, jak by za péči placeno být mělo. Přes všechna slova o tom, kolik peněz se dostalo do zdravotnictví, není všude zajištěno to, co zajištěno podle Ústavy ČR zajištěno být má,« řekl předseda ÚV KSČM.

Personální krize dostoupila vrcholu

»Situace v českém zdravotnictví není dobrá, v nemocnicích se čeká stále déle na vyšetření a na ošetření, prodlužují se čekací doby na operace,« řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková, která za štáb vystoupila. V nemocnicích je podle odborů nedostatek personálu, a to nejen zdravotnického. Chybějí i zaměstnanci dalších profesí – kuchařky, údržbáři, uklízečky. »Personální krize ve zdravotnictví dostoupila vrcholu,« shrnula Žitníková.

V současné době je podle ní situace limitující tím, že v resortu je nedostatečný objem finančních prostředků. Vysvětlila, že štáb vznikl jednak proto, aby prosadil devět procent HDP do zdravotnictví, v současné době to je asi 7,5 %, ale také proto, aby řešil akutní problémy, které se mohou objevit příští rok. »Zástupcům KSČM jsme zopakovali to, co říkáme dlouhodobě, to znamená, že české zdravotnictví je podfinancované, a pokud se příští rok výrazně do něho nenavýší finanční prostředky, tak to bude hodně velký problém jak pro pacienty, tak pro zaměstnance,« dodala Žitníková. Obává se prodlužování čekacích dob, hrozí také odchod některých zaměstnanců ze zdravotnictví.

Žitníková zdůraznila, že požadavek krizového štábu je pořád stejný - rozpustit zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven a o jednu miliardu posílit segment domácí péče, o stejnou částku navýšit segment sociálních služeb a do nemocnic přidat dalších 14 miliard korun. »Myslíme si, že finanční prostředky na to jsou, že jsou na účtech zdravotních pojišťoven,« dodala Žitníková.

Je ráda, že Filip a další zástupci KSČM požadavky krizového štábu vyslechli, že je vnímají jako důležité pro pacienty i zaměstnance a jako oprávněné. »Náš krizový štáb není žádná organizace no name, ani žádná organizace ztroskotanců, jak nás v poslední době někteří nazývali, jsme lidé, kteří chtějí, aby budoucnost českého zdravotnictví byla dobře fungující, aby péče byla poskytována na vysoké a kvalitní úrovni, ale také, aby se zaměstnanci nemocnic cítili dobře a aby jejich práce byla bezpečná,« zdůraznila Žitníková. Krizový štáb českého zdravotnictví tvoří Česká konfederace odborových svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Asociace českých a moravských nemocnic a další organizace sdružující pacienty, lékaře, seniory, zdravotně postižené a poskytovatele domácí zdravotní péče.

Pět minut po dvanácté

»Podporujeme požadavky těch, kteří vnímají, že se zdravotní péče od občanů ČR mílovými kroky vzdaluje a že už je ne za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté k tomu, abychom situaci řešili,« uvedla stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Připomněla, že KSČM dlouhodobě navrhuje ke stabilizaci financování zdravotnictví přijetí zákona na pravidelnou a automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Poprvé návrh komunističtí poslanci předložili už v roce 2016, tehdy nebyl přijat. Nyní je návrh znovu ve Sněmovně, kde už prošel prvním čtením a může podle Markové posloužit jako nosič pro to, aby se dorovnaly spravedlivě platby od pojištěnců. »To znamená, aby stát, který se chová ke svým pojištěncům přímo macešsky, platí nejméně za ty, kteří konzumují nejvíce zdravotní péče, dorovnal tyto platby aspoň na úroveň pojištění, které platí osoby bez zdanitelných příjmů,« vysvětlila. Tímto způsobem je podle ní možné případně doplnit finanční prostředky do přebytků a rezerv zdravotních pojišťoven, které nyní ministr a další pokládají za nedotknutelné. »Jestliže zdravotnictví potřebuje tyto peníze a jsou, tak je třeba urychleně je rozpustit tam, kde nás nejvíc tlačí pata, a to jsou malé nemocnice, domácí péče, zdravotnické služby v rámci sociálních služeb a samozřejmě také nedostatek zdravotnických pracovníků je věc, kterou musíme řešit prakticky okamžitě,« dodala stínová ministryně.

»Vyhláška vychází z dohody segmentů zdravotní péče a do zdravotnictví dává proti letošnímu rok 24 miliard korun navíc. Pojišťovny dají nad její rámec šest miliard,« řekl novinářům po tiskové konferenci KSČM ministr Adam Vojtěch. Dokument je podle něj hotový a nevidí důvod, proč ho měnit. Zástupci KSČM mají podle něj jednostranné informace od štábu, ministr je ochoten s nimi jednat a poskytnout jim další fakta.

