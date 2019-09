Ilustrační FOTO - Pixabay

Na vodu i cyklostezky pouze bez alkoholu

Vodáci se nadále nebudou moci plavit po řekách s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Poslanci při opětovném schvalování po půl roce už neprosadili novelu, která by nulovou toleranci k alkoholu zrušila. Zrušena nebude ani pro cyklisty na cyklostezkách a místních silnicích, což chtěl Senát.

Poslanecká novela o vnitrozemské plavbě měla stanovit, že vodáci budou moci plout s alkoholem v krvi po vybraných úsecích řek a vod. Pro vůdce malých plavidel měl platit zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Odpovídá to dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Senát by chtěl stejný limit zavést pro cyklisty na cyklostezkách nebo silnicích třetí třídy. Pro doplnění poslanecké novely však hlasovalo jen 68 poslanců. Původní sněmovní verzi pak podpořilo 89 ze 176 přítomných členů dolní komory, pro její potvrzení bylo třeba nejméně 101 hlasů.

Pro zrušení nulové tolerance u vodáků hlasovali ve středu večer všichni poslanci ODS, Pirátů, SPD, TOP 09 a STAN spolu se 14 poslanci ANO, pěti komunisty a všemi nezařazenými poslanci. Novelu naopak nepodpořilo 61 poslanců ANO, osm komunistů a nikdo z ČSSD a KDU-ČSL.

Proti přijetí se vyslovil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) s poukazem na statistiky, že »každý čtvrtý cyklista, který bourá, je opilý, a ten počet stoupá«. Poslanec Ivan Adamec (ODS) namítl, že nulová tolerance pro cyklisty platí, a evidentně tedy něco nefunguje. Kritici ministrovi vytkli, že jeho statistiky jsou nefér a bez uvedení absolutních čísel. Poukazovali na to, že určitá tolerance k alkoholu za řídítky kol už platí v některých okolních zemích.

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) připomněl pro všechny ty, kteří bojují s alkoholem za řídítky kol, popřípadě u pádel, že by neměli zapomínat, že opilí lidé jezdí také na sjezdovkách. »Když se podíváte, jaké úrazy jsou na sjezdovkách právě třeba od opilých, tak byste s nimi také mohli bojovat. To jenom až budete příště zase něco vymýšlet. Já si myslím, že bychom mohli těm lidem dát pokoj. Oni vědí, co mají dělat. Ať si sjednají podmínku pojišťovny a můžeme tyto věci řešit smluvně pojistně,« prohlásil poslanec. Reagoval rovněž na kritiku, že dopravní policii lze potkat jen málokdy. Podle Ondráčka je vysvětlení jednoduché – u policie chybí skoro 2800 lidí, především těch, kteří mají být na ulici, což je u dopravní policie.

Ondráček: Dopravních policistů je málo

»V mém okrese, který má na délku 100 km, jsou čtyři příslušníci na dopravní policii. Takže si zkuste sami zhodnotit, jestli mohou být na cyklostezkách, na vodě, popřípadě jezdit někde po sjezdovkách. Prostě nemůžou. A ministr vnitra místo toho, aby to řešil, tak rozesílá dopisy odborovým organizacím a ještě přilévá olej do ohně,« zdůraznil Ondráček s tím, že bude hlasovat pro to, aby »tento nesmysl neprošel«.

Cyklisté loni zavinili 2724 nehod, při kterých zemřelo 19 lidí. Podle Centra dopravního výzkumu 29 % těchto nehod způsobili cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek. Celkem loni při nehodách v ČR zemřelo 38 cyklistů a 396 bylo těžce zraněno. Cyklisté byli každou patnáctou obětí nehod, počet usmrcených cyklistů byl dosud nejnižší, těžce zraněných cyklistů ale přibylo 12 procent. Letos od ledna do srpna zemřelo při nehodách 27 cyklistů, mezi celkovými 352 mrtvými byli cyklisté každou třináctou obětí. Při nehodách zaviněných cyklisty zemřelo letos do srpna 21 lidí, což bylo meziročně o tři pětiny více.

Nulová tolerance alkoholu pro řidiče i cyklisty kromě ČR v Evropě platí na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Estonsku, na Ukrajině a v Rusku. Ve většině evropských zemí je povoleno řídit auto i kolo s jistým množstvím alkoholu v krvi. Povolené hodnoty se pohybují od 0,2 do 0,8 promile, většina zemí toleruje 0,5 promile. Nejvyšší množství alkoholu, 0,8 promile, je povoleno pro řidiče v Británii a Irsku. V některých zemích mohou cyklisté nasednout na kolo s větším množstvím alkoholu než řidiči automobilů. V Německu, kde je pro řidiče limit 0,5 promile, mohou cyklisté nasednout na kolo i s 1,6 promile alkoholu v krvi. Podobné je to v Rakousku, kde pro řidiče platí limit 0,5 promile a pro cyklisty 0,8 promile. Třeba v Británii, Irsku nebo Finsku jsou cyklisté trestáni pouze tehdy, když nejsou schopni jízdy. To se týká i Maďarska, kde je jinak pro řidiče nulová tolerance k alkoholu.

(ku, jad)