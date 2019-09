Ilustrační FOTO - Pixabay

Šest variant valorizace příspěvků na péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí posuzuje šest variant možného zvyšování příspěvků na péči o postižené lidi bez nutnosti měnit pokaždé zákon. Poslancům to řekla ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Dopady na státní rozpočet by činily podle hrubých odhadů půl miliardy až tři miliardy korun ročně.

Sněmovna o zvyšování příspěvků na péči debatovala v souvislosti se svým usnesením z loňského prosince, v němž vládu k přípravě valorizačního mechanismu vyzvala.

»Velmi vážně uvažujeme o zavedení valorizačního mechanismu,« uvedla Maláčová, podle níž by ale neměl být automatický, jako je tomu u důchodů. Jakákoli změna by podle ní měla být navázána na širší novelu zákona o sociálních službách, jinak by neměla smysl. Maláčová také upozornila na to, že dávka by se mohla v konečném důsledku nejen zvyšovat, ale také snižovat.

»Pokud ale chceme najít správný valorizační mechanismus, musíme nejprve najít racionální valorizační veličinu, která má vztah k účelu příspěvku na péči. Tato veličina musí být vyčíslitelná, statistikou dlouhodobě sledována a ze spolehlivého zdroje dat. Jedině pak ji lze považovat za předvídatelnou, jak žádá Sněmovna,« uvedla ministryně.

V úvahu podle Maláčové připadá valorizace příspěvku na péči podle vývoje průměrné hrubé mzdy, vývoje průměrného starobního důchodu, podle inflace, podle inflace a růstu mezd a podle růstu minimální mzdy. Bylo by možné se vrátit podle ní i k valorizaci podle vývoje cen sociálních služeb, což obsahovalo původní znění zákona z roku 2006. Mechanismus byl zrušen o dva roky později zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, aniž jej vláda někdy využila, podotkla. »Všech šest variant má své opodstatnění a dává z různých důvodů smysl,« řekla Maláčová.

Neřešit jen valorizaci, ale celý mechanismus

Komunisté by podle své stínové ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové uvítali určitý valorizační mechanismus příspěvku na péči, dlouhodobě se jim však nelíbí pojetí příspěvku. »Příspěvek na péči, který má dneska podobu 31 miliard korun za rok, dostál velké nesystémovosti, když ke zvýšení došlo jenom v domácí péči, v pobytové péči se zachoval v takové podobě, v jaké je, a v praxi to přináší značné problémy,« uvedla.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Upozornila na částečné zneužívání příspěvku a na druhou stranu také na výpadek, když je postižený člověk například na delším pobytu v lázních. Příspěvek je totiž často jediná částka, kterou rodina nebo klient a pečující osoba pobírá. »Často když potom ten klient odjede třeba i na dva, na tři měsíce na lázeňský pobyt, tím pádem samozřejmě rodina je bez této částky a v tu chvíli jsou absolutně bez jakýchkoli dalších financí,« upozornila Aulická. Je přesvědčená, že je nutné neřešit jenom valorizaci příspěvku na péči, ale celý mechanismus. Mrzí ji proto, že debata se vede jenom o navýšení příspěvku. »Opravdu se musíme bavit i o té komplexnosti a nesystémovosti, kterou ten mechanismus, který je teď nastaven, přináší,« uvedla komunistická poslankyně.

»Jsem příznivcem toho, abychom důležité dávky valorizovali častěji, jako je tomu u důchodů,« uvedla Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Podobně se vyjádřila také Olga Richterová (Piráti), podle níž jsou vzhledem k růstu životních nákladů liché obavy, že by se příspěvek mohl i snižovat.

Před dopady na státní rozpočet varoval Pavel Juříček (ANO), podle kterého by se dávky měly navázat na růst nebo pokles hrubého domácího produktu. Podle Jana Bauera (ODS) je nutná celková revize sociálních dávek.

Výše příspěvku na péči se liší podle závažnosti zdravotního postižení a v některých případech podle toho, zda jsou postižení lidé v domácí, nebo v ústavní péči. V současnosti pobírá příspěvek na péči zhruba 360 000 lidí. V prvním stupni závislosti činí příspěvek na péči 880 korun a 3300 u dětí, v nejvyšším, ve čtvrtém stupni činí až 19 200 korun. Tato částka je poskytována těm nejvíce postiženým osobám, které současně nevyužívají pobytové sociální služby. Rodinám, které mají děti a nízké příjmy, se navíc zvyšuje příspěvek o dalších 2000 korun.

