Ilustrační foto - wikimedia commons

Venkovské prodejny v trvalém ohrožení

Tuzemští obchodníci zejména na venkově provozují a udržují v chodu některé své prodejny, přestože jsou ztrátové. Z průzkumu Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) vyplývá, že takových obchodů na českém trhu působí 16,5 procenta.

Malé provozovny prý obchodníci uzavírají jen v krajní nouzi a snaží se je udržet téměř výhradně z vlastních zdrojů. Ztrátu případně hradí ze zisku ostatních výdělečných prodejen, informoval tajemník asociace Jan Hrdina.

Podle asociace jsou čeští obchodníci nuceni každoročně uzavřít průměrně 500 malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Předloni ale ukončilo činnost v malých obcích 1082 venkovských prodejen. Asociace dlouhodobě upozorňuje na to, že zatímco nejmenší venkovské obchody zanikají, nové supermarkety rostou.

Průzkum ukázal, že kvůli ztrátovosti uzavřeli majitelé 5,4 % prodejen. Pouze zhruba dvěma procentům prodejen poskytují dotace obce nebo kraje. Zanikání malých obchodů přitom v posledních letech zrychlilo tempo. Mezi lety 2008 až 2018 v České republice zaniklo 3923 prodejen o velikosti do 400 metrů čtverečních, uvedla již dříve asociace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvažuje, že od příštího roku bude dotovat obchody v obcích s nejhorší infrastrukturou. Roční rozpočet podpory by mohl být až půl miliardy korun. Podporu zhruba 100 000 korun na rok by mohli získat obchodníci v asi 2000 obcí. Vyšší míru podpory by mohly mít i koloniály, jež u sebe zavedou takzvané Pošty partner.

(ici)