Ilustrační FOTO - Pixabay

Doba ohňová?

Během léta bylo velmi těžké nepostřehnout zprávy o tom, kterak byla naše planeta zachvácena hned několika velmi ničivými požáry. Kalifornie, Řecko, Austrálie, Sibiř, Amazonský prales, Kanada, Grónsko, Aljaška, Indonésie – všechny tyto státy či oblasti byly postiženy často velmi masivními požáry. Přestože podezřívám média, že se této problematice věnovala pouze kvůli nedostatku jiného materiálu, osobně toto téma považuji za zásadní a dlouhodobě se mu věnuji.

Musíme ovšem hned na samém začátku poznamenat, že se nejedná o nějaké zcela nové téma, které souvisí pouze a jedině s globálním oteplováním a lidskou aktivitou. Tomu tak samozřejmě není a bylo by šílenství neuznat, že nekontrolované požáry sužují člověka (přesněji planetu) od samého počátku. Na druhou stranu je třeba uznat, že v současnosti selháváme v ochraně lesů a pralesů, které často prodáváme nejvyšší nabídce, či přihlížíme jejich pálení, aby se rozšířil prostor pro pěstování plodin. Ano, nikdy nedosáhneme toho, aby nebyly požáry, ale můžeme se snažit zabránit vypalování a odlesňování.

Považovala jsem tedy za nutné na půdě Evropského parlamentu k bodu Lesní požáry v Amazonii říci toto: »Není možné hrát si na neviňátka. O tématu odlesňování se tu bavíme od roku 2017, kdy jsem tady prezentovala svou zprávu k danému tématu. Že prezident Bolsonaro znamená zkázu deštných pralesů, víme přes rok. Rovněž víme, že Evropská unie je zejména díky své zahraniční obchodní politice součástí problému odlesňování. Předstírání šoku není na místě. Na místě je se ptát, proč jsme tolik let čekali na akční plán Komise proti odlesňování a proč není k dnešní debatě rezoluce. Trapně tady předstíráte, že vás to zajímá, ale to je vše. Musíme se jasně postavit faktům. Jsme svědky ničení lesů a pralesů, bez kterých není života. Tohle není Notre-Dame, tady mohou nenaplněné sliby znamenat zkázu. Skončeme s tlachy, skončeme s odlesňováním, skončeme s ničivými požáry. Buďme součástí řešení.«

Bez ohledu na projevy hrozeb pro lesy přibývá. V roce 2015 v Indonésii v délce asi 8000 kilometrů, na více než dvou milionech hektarů, hořel deštný prales a požár za tři týdny vypustil do atmosféry víc CO 2 , než zvládne Německo za celý rok, a v roce 2017 jsme ztratili více stromů než téměř jakýkoliv jiný rok, za který známe údaje. Dovoz dřeva, palmového oleje, sóji, hovězího masa, papíru, kakaa a dalších komodit do EU doprovázené evropskými financemi způsobují obrovské odlesňování a degradaci lesů. Na mnoha místech jsou lesy přeměňovány na plantáže stromů a ztrácejí hodnotu pro lidi, klima i přírodu. V EU rychle ubývá v lesích uložených zásob uhlíku, částečné kvůli jejich rostoucí těžbě pro energetické účely. Ušetřené toho nejsou dokonce ani nejcennější původní lesy a pralesy, a to i pokud se nalézají v chráněných územích.

Pokračování na této rozvratné cestě by dostalo globálně přijaté cíle vedoucí k omezení rozsahu změny klimatu s konečnou platností mimo náš dosah. Na celém světě se vědci shodují, že lesy musí být chráněny a obnoveny kvůli jejich důležité roli v zachytávání a ukládání uhlíku. EU má sílu i odpovědnost k tomu dosáhnout hmatatelné změny. Proto jako poslankyně Evropského parlamentu podpořím politiky na ochranu a obnovu lesů na celém světě. Činila jsem tak v minulosti a hodlám tak činit i nadále. Mám mnoho témat, na kterých chci pracovat, ale stále platí naše heslo z volební kampaně: »Na mrtvé planetě nejsou pracovní místa!« a je tedy nutné věnovat se i tématu odlesňování a nekontrolovanému vypalování.

(kk)