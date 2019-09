Obrana a byznys kolem obrněnců

Vláda má schválený záměr utratit 50 miliard korun na pořízení 210 pásových bojových vozidel pěchoty. Původní záměr počítá se zavedením nové obrněné techniky do výzbroje v letech 2020 až 2025 a s její životností třicet let. Byl by to největší nákup této techniky od konce osmdesátých let. Protože byla domácí speciální výroba účelově likvidována po roce 1989, tak miliardy korun potečou především zahraničním dodavatelům. Náš obranný průmysl v dodávkách pro Armádu ČR (AČR) jen příštipkaří. Ztratil pozici hlavního vývojáře a dodavatele opravdu domácí produkce naší AČR a do zahraničí. Řada našich podniků v obranné sféře funguje skoro jako překupník. Každá vláda od roku 1990 přistupuje k pořizování nové vojenské techniky a vybavení jen na základě ideologického klíče a bezmezné oddanosti zájmům cizích obchodníků. Technické parametry a nezbytnost nákupu vždy zastíní politické rozhodnutí. V době, kdy plánuje vláda utratit astronomických 50 miliard za obrněná vozidla, tak penzistům slibuje od ledna 2020 přidat jen pár stokorun.

V roce 2018 investice v resortu obrany činily 10,2 miliardy korun. V letošním roce došlo k nárůstu investic o další 3,5 miliardy korun, což představuje 35 % nárůst. Pokud jde o nákup obrněných vozidel, tak už je jasné, že Ministerstvo obrany ČR v letošním roce nestihne podepsat smlouvu, k jejímuž podpisu mělo dojít právě v září. Tendr má už dvouměsíční zpoždění, a to ještě za podmínek, kdy nejsou známy cenové nabídky. Vedení rezortu údajně komunikuje celkem se čtyřmi potenciálními dodavateli. Důvodem průtahů je údajně neschopnost firem dodat potřebné podklady k tendru. Česká armáda by chtěla pořídit sedm modifikací obrněných vozidel, Jednalo by se o verze bojové, velitelské, průzkumné, zdravotnické, dělostřelecké a vyprošťovací. Hlavní zbraní vozidel má být kanon ráže 30 milimetrů. Další výzbroj by měla zahrnovat kulomet a počítá se zástavbou protitankového raketového systému. Zmíněná vozidla mají nahradit původně sovětské stroje řady BVP-2, které se v armádě používají od osmdesátých let.

Dalším plánovaným nákupem pro AČR se mají stát obrněná kolová vozidla TITUS 6x6, která jsou na podvozku Tatra. Bojová nástavba na voze pochází ovšem od francouzské firmy Nexter Systems, od které česká společnost Eldis Pardubice získala výhradní právo na výrobu a servis. Celkem má být dodáno 42 kusů kolových obrněnců ve velitelsko-štábní a spojovací verzi a 20 kusů pro koordinaci palebné podpory. Hodnota tohoto kontraktu dosahuje výše 6,072 miliardy korun a dodávky do armády mají proběhnout v letech 2022 až 2023.

Zavedení nových obrněných vozidel změní možnosti pozemních sil k lepšímu. Nicméně zůstává nedořešená otázka úplné náhrady nebo zásadní modernizace tanků. Stávající tanky řady T-72 a jejich použitelné množství dál budou vypovídat o nesystémovosti Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR v uplynulých letech. Nahodile přívětivé nákupy nejsou systémovým řešením. Ani u pozemních a ani u vzdušných sil. Ve stínu této reality je evidentní, že miliardy korun by bylo lepší investovat do nějaké větší jistoty. Třeba do školství nebo do zdravotnictví. Zatím to vypadá, že za pár let už nebude fungovat nic normálně, ale všechno jenom jako.

Stanislav MACKOVÍK