Bydlení

Ceny bytů ve velkých aglomeracích letí strmě vzhůru. Pro mladé rodiny je to neřešitelný problém.

Chce-li mladý pár založit rodinu, musí mít kde bydlet. Takže pomalu a jistě se rozrůstají požadavky na bydlení v okolí velkých měst a na vesnicích. Je to ovlivněno ekonomickým myšlením. Život mimo velkoměsto je levnější a mnohdy i zdravější. Co však chybí, je celková vybavenost, zvláště u malých obcí. Lidé musí mít možnost dopravy, ať už do práce, k lékaři či do školy. Také využití volného času je pro ně důležité, a tak se obce snaží jim toto umožnit. Možnost sportovního a kulturního vyžití je důležitá. Už dnes jsou k dispozici různé možnosti, jak obcím pomoci. Je rozhodně dobré, že na vesnice přicházejí mladí. KSČM má ve svém programu podporu venkova, jeho naplnění bude i nadále podporovat a snažit se tak lidem pomoci ke spokojenému životu.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny