Persona non Greta

Já vím, je toho všude plno, ale stejně si to neodpustím, prostě se k tej Gretce taky vyjádřím, aby toho nebylo málo. Zahlceni jsme tím všichni, tak proč ještě nepřitopit pod kotlem.

Češi, jako obvykle, jsou v tomto unikát, však my si prostě dokážeme srandu dělat i z povodní, takže české (a aj slovenské – nejsme v tom sami, společný čas strávený v jedné zemi se nezapře) skupiny na sociálních sítích mají v tomto ohledu opravdu co nabídnout. Pro příklad: Grétka řeší matematický úkol - V kýblu je 10 l vody, do konvice se vejde 1,5 l, ale už je z poloviny plná. Kolik vody z kýble tam můžeme přelít? Odpověď: »Všechnu, protože na to mám právo!«... A kdybyste jí odporovali, vzali byste jí dětství. Kde asi urobila Grétina matka chybu?

Pardon nechci si z nemocné holčičky dělat legraci, ale… a opět cituji: »Keď som bol decko, nevzali má rodičia k psychológovi. Matka mi jednou fackou otvorila čakru, stabilizovala karmu a očistila auru...!« Tož asi tak. Či jak se vlastně nazývá nechtěný aktivista? No jasně, máte to v titulku - Persona non Greta!

Víte, co je na tom ale ze všeho nejhorší? Její předpřipravený a pseudo přemotivovaný projev byl vlastně v zásadě pravdivý. Oni mnozí politici opravdu melou o ekologii jen prázdnou slámu. Podle notiček určitých zájmových skupin sice to její »hnutí« funguje v rámci potřeb jistých akcionářů, ale ochrana životního prostředí by fakt měla být naší prioritou. Jenže, co takhle, kdyby místo záškoláctví a zanechávání bordelu na ulicích vyrazila ta děcka sázet stromy? Jenže to už by byl problém, to je práce…

Greta prohlásila, že jí bylo ukradeno dětství. Má v zásadě pravdu, pokud tím tedy myslela své rodiče nebo Sorose s jeho klienty. Je mi jí opravdu líto.

Tomáš CINKA