Prezident má právo na vlastní názor

Sněmovna se rozdělila na dva tábory. Jeden ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana, se kterou přišli senátoři, podporoval, druhý ji označil za nesmysl. Od začátku bylo jasné, že se vzájemně nepřesvědčí.

Spojovacím prvkem bodů senátní ústavní žaloby na hlavu státu je podle senátora Václava Lásky (SEN 21) jeho snaha dosáhnout změny parlamentního systému na poloprezidentský nebo prezidentský. Poslancům řekl, že v žalobě jde o práva dolní komory. Zeman podle něho chce, aby kabinet nebyl odpovědný Sněmovně, ale byl závislý na jeho vůli. »Uzurpuje si pravomoci, které mu nenáleží,« uvedl Láska, když seznamoval s body žaloby. Ambicí je podle něj prokázat, že prezident kontinuálně porušuje ústavu a ústavní pořádek. A Ústavní soud by mohl stanovit díky žalobě mantinely i pro prezidenty budoucí.

K podání žaloby potřebuje Senát souhlas nejméně 120 poslanců. Už dopředu bylo zřejmé, že jej horní komora nezíská a žaloba se k ÚS nedostane. Kluby ANO, ČSSD, KSČM a SPD avizovaly, že žalobu nepodpoří. A zbývající opozice dohromady dost hlasů nemá.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip řekl, že žaloba senátorů není textem, který by Sněmovna měla posunout k Ústavnímu soudu. Jako advokát by ji nechtěl před ÚS zastupovat, protože by se za její obsah musel stydět. Domnívá se, že by se sněmovní komise pro Ústavu ČR měla zabývat spíše vymezením pravomocí mezi oběma komorami.

»To opravdu nemůže prezident republiky říct svůj názor, a to právo mají jenom senátoři? Nebo někdo jiný? Tomu opravdu nerozumím. Proč to dělají? Jestli si opravdu myslí ti, kteří sepisovali ústavní žalobu, že tohle bude společnost přijímat, že to bude spojovat společnost, že to bude znamenat nějaký posun v ústavním systému, jsou na omylu, protože právo na vlastní názor si těžko kdo nechá vzít,« zdůraznil Filip. Pokud někdo opravdu pohrdal parlamentní demokracií a vyjádřil to neochotou někoho jmenovat, byl to Václav Havel – podle Filipa absolutně nerespektoval v období 1998 až 2002 Sněmovnu, která mu navrhla jmenovat viceprezidentem NKÚ Františka Brožíka. »Václav Havel to nepodepsal, nekomentoval, ti, kteří dnes vyčítají Miloši Zemanovi pochybení, v té době mlčeli a tleskali Václavu Havlovi,« prohlásil. A Sněmovna na něj ústavní žalobu nepodala.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) mj. podotkl, že prezident byl zvolen v přímých volbách. »Nejde o to, co zítra napíší noviny, ale zda se toto hlasování bude hodnotit jako vítězství ústavních demokratických pravidel, nebo jen jako pokračování politického boje novou formou. Každý z poslanců si musí zvolit, jakým způsobem chce dnes obstát před dějinami,« uvedl.

Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že žaloba je neprůkazná a nemá požadované náležitosti. Cílem senátní žaloby je podle něj zbavit prezidenta Zemana mandátu a pokusem »změnit výsledek fotbalového utkání potom, co dávno skončilo«. K vystoupení senátora Lásky uvedl, že »nenávist vůči prezidentovi Zemanovi z něho úplně stříkala a já jsem úplně mokrej tou nenávistí.« Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) má být žaloba výjimečným řešením v mezních situacích, ne pokračováním politického boje jinými prostředky. Šéf SPD Tomio Okamura nazval Lásku »obskurním raketýrem«, jenž obhajoval »právní nesmysl, který je politickou a marketingovou exhibicí«. Žalobu označil za předvolební divadlo těch, kteří nemají jiný program než boj se Zemanem.

Telefonní seznam prezidentových hříchů

Filip a třeba i Faltýnek poukázali také na to, že Zemanovi vytýkané skutky, které jmenuje ústavní žaloba a mělo k nim dojít před 27. lednem 2018, jsou neprojednatelné, neboť jde o věci z jeho prvního volebního období, a nelze je tedy už žalovat.

Poslanci ČSSD jsou přesvědčeni, že většina skutků ze senátní žaloby na prezidenta není porušením ústavy, natož hrubým porušením ústavy, řekla Kateřina Valachová (ČSSD). Žalobu označila za telefonní seznam hříchů prezidenta. »Ústavní žaloba není prostředek pro soutěžení na politickém kolbišti,« řekla. Jde podle ní o poslední možnost, pokud je vyčerpána politická komunikace. Zeman se podle ČSSD zachoval protiústavně jen v případě, když otálel s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka a nechtěl jeho nástupcem jmenovat Michala Šmardu (oba ČSSD). Podíl na tom ovšem má podle nich i premiér Andrej Babiš (ANO).

Poslanci Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 uvedli, že podpoří senátní návrh. Ústavní žalobu považují za důvodnou i kvůli otálení hlavy státu se Staňkovým odvoláním z funkce. Podle předsedy lidovců Marka Výborného bylo hrubým porušením ústavy také jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka proti vůli většiny dolní komory. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek zase poukázal na Zemanovo údajné ovlivňování soudců. Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že Zeman by měl být konfrontován s důsledky svých činů a Sněmovna by tomu neměla stát v cestě.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že rozumí pochybám o znění žaloby, argumenty horní komory a její legitimitu však zpochybňovat nebude. Připomněl, že jde o senátní, nikoli sněmovní žalobu, a Sněmovna by v těchto případech měla být jen pojistkou demokratického systému. Tvrdí, že v tomto případě by měla umožnit, aby žalobu posoudil Ústavní soud.

Sněmovní opozici zvedlo z lavic vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), která citovala jeden ze vzkazů veřejnosti, že ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana je »opoziční a senátorská špína«. Poslanci, kteří na Schillerovou hned reagovali, to označili za nepřijatelné a nehorázné.

Sněmovna pokračovala v rozpravě k ústavní žalobě na prezidenta republiky i po uzávěrce našeho listu.

