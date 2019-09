Miloš Zeman, Čang Ťien-min a Jaroslav Kubera během slavnostní recepce na pražském Žofíně.

Kde je odhodlání, tam je cesta. ČLR slaví 70 let

Velvyslanectví Čínské lidové republiky připravilo u příležitosti 70. výročí zrodu novodobé Číny a uzavření diplomatických vztahů mezi ČLR a Československem slavnostní recepci. Účastníků, kteří přišli toto výročí oslavit, bylo tolik, že zcela zaplnili Palác Žofín v Praze. Akce se ve středu večer zúčastnili i dva nejvyšší ústavní činitelé České republiky.

Motto dokumentárního filmu o úspěších současné Číny, promítaného v úvodu slavnosti, »Kde je odhodlání, tam je cesta«, ve zkratce vystihuje houževnatost a pracovitost čínského lidu. Právě on je tvůrcem hodnot a původcem nebývalého rozvoje, který obdivuje každý, kdo není zaujatý.

Na úspěchy se soustředil ve svém projevu, částečně prosloveném česky, hostitel akce, velvyslanec Čang Ťien-min. Za sedm desetiletí došlo »k obrovské komplexní hluboké změně, která zasáhla celou zemi« a pod vedením ústředního výboru čínské komunistické strany žijí v Číně spokojeně obyvatelé všech etnik, řekl ambasador. Délka dožití Číňanů se zvýšila z průměrných 35 let v roce 1949 na současných 77 let, tedy více než dvojnásobně, pochlubil se výjimečnou dynamikou sociálně-ekonomického rozvoje, jenž to umožnil. Vysokorychlostní železniční síť v Číně dosahuje téměř 30 000 kilometrů, což činí 60 procent všech těchto sítí ve světě. HDP dosáhl v roce 2018 13,6 bilionu USD. Čang také poděkoval za účinnou pomoc v mnoha oblastech, kterou v 50. letech poskytlo Československo čínskému státu.

Země prošla velkou proměnou

V současné době čínsko-český obchod roste, ocenil Čang, Čína je největším zámořským trhem pro Škodu Auto, Home Credit, Petrof aj. Na 16 čínských univerzitách je otevřen studijní obor český jazyk. Čína přispěla během 70 let k blahobytu světa a je hlavním motorem světového hospodářského růstu, právě čínská střední třída je nejrychleji rostoucí, uvedl dále. Čína v loňském roce přilákala zahraniční investice ve výši 135 mld. USD. Spolupráci na iniciativě Pásu a Stezky (Nová hedvábná stezka) s ČLR podepsalo 160 zemí.

Úspěchy Číny ocenil i předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Sedmdesát let z pohledu tisícileté historie Číny je krátká doba, přesto země urazila nevídaný kus cesty a prošla velkou proměnou - z rozvrácené říše se proměnila v zemi rozvinutou, neskrýval obdiv předseda horní parlamentní komory. To, co Čína dokázala za 70 let, nemá srovnání a je třeba k tomu pogratulovat. »Spolu s velkou ekonomickou mocí také nutně přichází velká odpovědnost,« pokračoval Kubera, jenž položil důraz na vzájemný respekt mezi zeměmi a nutnost pochopit jeden druhého. Citoval čínského myslitele Konfucia, že člověk má dvě uši a jedna ústa a podle toho se má chovat, tedy více naslouchat než hovořit. Toto platí stále, zdůraznil Kubera, i v současných česko-čínských vztazích.

Hřib je menší komplikací

Prezident Miloš Zeman je zklamán z napjaté situace v kulturní spolupráci České republiky a Číny, čímž ve svém spatra proneseném projevu v anglickém jazyce reagoval na odložení či zrušení koncertních vystoupení některých tuzemských souborů v Číně. »Myslím si, že je velmi jednoduché vytvořit nepřátelství. Je velmi obtížné vystavět základy přátelské spolupráce v mnoha oblastech - kulturní, ekonomické, samozřejmě také sportovní a dalších,« uvedl Zeman. »Primátor Prahy pan Hřib je menší komplikací ve vztazích. Ale musím říci, vaše excelence, že čínská odpověď byla přehnaná,« řekl směrem k čínskému velvyslanci.

Hlava státu také informovala, že hodlá vyznamenat čínskou občanku angažovanou v rozvoji česko-čínských přátelských vztahů, jež jí byla doporučena spisovatelkou a scenáristkou Evou Kantůrkovou.

Recepce, na níž čeští a čínští umělci předvedli také své pěvecké, resp. klavírní umění, se zúčastnili mj. první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, poslanci Stanislav Grospič, Zdeněk Ondráček, Leo Luzar (všichni KSČM), první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, řada ambasadorů a činovníků veřejného života.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO