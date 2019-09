Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozpočet může být schválen už začátkem prosince

Zatím se zdá, že Sněmovna nemusí letos schvalovat státní rozpočet 2020 až někdy těsně před vánočními svátky, a pak tlačit prezidenta republiky Miloše Zemana, aby hodně rychle tento nejdůležitější zákon roku podepsal.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) seznámila poslance s harmonogramem projednání hospodaření státu s tím, že schvalovat by ho mohli už 4. prosince. Je to o dva týdny dřív, než ho dolní komora schvalovala loni, kdy se k tomu dostala až 19. prosince. Harmonogram poslanci schválili.

Podle vládou schváleného návrhu rozpočtu, by stát měl příští rok hospodařit se schodkem 40 miliard korun. Předlohu Babišův kabinet schválil 16. září a Sněmovně ho musí dodat do konce září, tj. do pondělí. Celkové výdaje eráru navrhuje ministerstvo financí na 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2021 a 2022.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Jako první zasedne k rozpočtu rozpočtový výbor. Sejít se má ve středu 9. října. Z jednání by mělo vyjít doporučení či nedoporučení pro Sněmovnu, aby v prvním čtení schválila základní parametry rozpočtu, což jsou příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Už dnes se dá předpokládat, že hlasy vládní většiny přijme výbor i přes nesouhlas opozice doporučující stanovisko.

Obecně se počítá se s tím, že proti nebudou ani komunisté, kteří považují za nejhorší situaci tu, která by nastala po případném odmítnutí návrhu hned v prvním čtení, protože poté by ČR čekalo rozpočtové provizorium, na zvýšení platů od ledna by tak marně čekali nejen úředníci, ale také učitelé či zdravotníci…

Možnost jít cestou nižšího schodku podle Vostré byla. Připomněl, že hnutí ANO mělo v programu vyrovnaný rozpočet, šlo však jinou cestou – cestou navýšení peněz do některých odvětví. »To, co má jít na investice, silnice, dálnice atd., je pro nás v pořádku. V pořádku jsou podle mého osobního názoru investice do domů seniorů, investice do sociální oblasti, jsou tam investice u hasičů, u policie... Není to jen navyšování mandatorních výdajů, což je pro nás důvod zvažovat podporu deficitu ve výši 40 mld. korun, třebaže jsme požadovali schodek o 10 miliard nižší. Pro mě je to pořád menší zlo než rozpočtové provizorium. Nicméně v našem případně se vládním návrhem státního rozpočtu bude zabývat Výkonný výbor ÚV KSČM, který bude dávat nějaké stanovisko poslaneckému klubu. Ten pak rozhodne i na základě věcí, které budeme předkládat,« řekla našemu listu Vostrá.

První čtení návrhu rozpočtu by mělo přijít na řadu ve středu 23. října. Pokud Sněmovna jeho základní parametry schválí, už je nebude moci měnit. Bude už jen možné navrhovat přesuny peněz uvnitř rozpočtu – budou-li chtít poslanci někde přidat, musí někde jinde ubrat. Přesouvat mohou peníze uvnitř kapitol, ale také mezi nimi. Nejprve budou sněmovní výbory projednávat rozpočtové kapitoly a vyjadřovat se k nim. Jednotliví poslanci dostanou šanci ve druhém čtení, které by se mělo uskutečnit 27. listopadu. Loni takto navrhli přesuny za víc než 130 miliard korun.

Až Sněmovna rozpočet schválí, dostane ho k podpisu prezident Zeman. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá. Návrh rozpočtu může poslancům předložit pouze vláda a nemůže jím měnit jiné zákony.

(ku, jad)