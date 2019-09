Ilustrační FOTO - Haló noviny

Lesních dělníků je málo

Na práce v lesích chybí kvůli kůrovcové kalamitě na šest tisíc pracovníků.

Uvádí to ministerstvo zemědělství v připravovaném nařízení vlády, které umožní na zvláštní pracovní vízum přijmout na likvidaci kalamity a další pozice v zemědělství ročně až 1500 lidí z Ukrajiny. Kvóta odpovídá dosavadnímu počtu nabízených pracovních víz nad 90 dní v projektu ministerstva Zemědělec, který skončí v návaznosti na novelu zákona o pobytu cizinců. Ta umožňuje státu definovat kvóty pro požadované profese.

V lesích chybí podle ministerstva jak kvalifikovaní dělníci, například na těžbu, kácení a odvoz dřeva, tak nekvalifikovaní pracovníci pro pomocné a pěstební práce, například úklid a následné zalesňování. »Přes dosud přijatá opatření se daří kůrovcovou kalamitu zvládat velice složitě a úplné vyřešení této otázky lze očekávat v horizontu minimálně následujících pěti let,« přibližuje úřad dobu, po kterou bude třeba nedostatek pracovní síly v lesích řešit.

V roce 1990 v lesnictví pracovalo na dělnických pozicích 58 tisíc lidí. Loni podle státního podniku Lesy ČR bylo v zaměstnaneckém poměru v lesnictví na dělnických pozicích přibližně 13 tisíc lidí. Další tisíce v lesích pracují jako živnostníci.

Státní podnik Lesy ČR se snaží motivovat k studiu do požadovaných pozic i žáky středních škol. Pro zahájený školní rok zdvojnásobil výši stipendií pro žáky lesnických učilišť na až 3000 korun měsíčně. Středoškolákům a vysokoškolákům Lesy ČR nabízejí prázdninový program Adjunktem na zkoušku. Letos se jich do něj zapojilo 170.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Vláda na konci července schválila dotační program, jehož prostřednictvím by nestátní vlastníci lesů mohli letos a příští rok získat až 2,5 miliardy korun. Dotační program by měl kompenzovat nižší ceny dříví na trhu kvůli kůrovci. Podle předpokladů ministerstva objem kvůli kůrovci vytěženého dřeva letos dosáhne 15 až 20 milionů metrů krychlových, před dvěma lety to bylo zhruba šest milionů metrů krychlových, stoupající trend bude pokračovat. S nárůstem těžby se pak úměrně zvýší i rozsah ploch určených k zalesnění.

(ng)