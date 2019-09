Ilustrační FOTO - Haló noviny

Miliardy na silnice a železnici

Na výstavbu nových úseků silnic, dálnic a železnic uvolní Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v příštím roce 52,7 miliardy korun.

Počítá s tím návrh rozpočtu fondu, kterým se bude zabývat vláda a následně by jej měla schvalovat Sněmovna. Dalších zhruba 34,6 miliardy korun by mělo jít do oprav a údržby stávajících komunikací, řekl na dopravní konferenci v Luhačovicích na Zlínsku ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

Plánovaná výše investic do nových staveb pro příští rok je podle něho obdobná jako letos. »Návrh nejprve musí projednat vláda, následně bude postoupen do Poslanecké sněmovny. Měl by být schválen v listopadu, v prosinci, tak abychom ho mohli aplikovat od příštího roku,« uvedl Hořelica.

Peníze z fondu podle něj budou směřovány zejména na klíčové stavby, na nichž pracují Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správa železniční dopravní cesty. »Například je to výstavba dálnice D3, která probíhá obchvatem Českých Budějovic, dále obchvat Frýdku-Místku na D48, modernizace dálnice D1 a další významné projekty,« řekl Hořelica.

Podle Radka Mátla pověřeného řízením ŘSD je nyní v ČR rozestavěných 260 kilometrů dálnic a silnic první třídy. »Je do toho zahrnuta i modernizace dálnice D1 v délce 61 kilometrů. Dále jde o necelých 139 kilometrů nových dálničních úseků a 60 kilometrů nových silnic první třídy. Je to jedna z největších rozestavěností dálniční a silniční sítě v České republice v její historii,« řekl Mátl.

Rozpočet SFDI na příští rok ve výši 87,3 miliardy korun by měl být částkou 70,2 miliardy korun pokryt penězi z národních zdrojů. Zbývající část budou tvořit evropské fondy. Letos mělo SFDI původně vyhrazeno okolo 86 miliard, v průběhu roku se pomocí rozpočtových opatření výdaje navýšily ke 100 miliardám korun. Loni stát poskytl ze SFDI na stavbu a údržbu silnic, železnic a další dopravní infrastruktury v České republice více než 80 miliard korun.

(ng)