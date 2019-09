Ilustrační FOTO - Haló noviny

Výzvy se odehrály

Americký prezident Donald Trump opakovaně vyzýval nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby spolupracoval s jeho právníkem Rudim Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti na vyšetřování jeho demokratického politického rivala Joea Bidena.

Podle agentury AP to vyplývá z hrubého přepisu červencového telefonátu obou prezidentů, který ve středu zveřejnil Bílý dům.

Rozhovor mezi Zelenským a Trumpem je jen jednou z částí stížnosti nejmenovaného oznamovatele z poloviny srpna. Tento stěžovatel podle Reuters pochází z americké špionážní komunity a svěřil se generální inspekci tajných služeb. Ministerstvo spravedlnosti pak ale další procedury zablokovalo.

Kauza je ovšem klíčovým důvodem úterního rozhodnutí opozičních demokratů začít proces přípravy ústavní žaloby na prezidenta, tedy impeachmentu. Podle zpráv amerických médií bude autor stížnosti k dispozici vyšetřovatelům z Kongresu.

Trump podle přepisu v rozhovoru ukrajinskému prezidentovi řekl: »Biden všude chodil a chlubil se, že zastavil vyšetřování, tak jestli se na to můžete podívat... mně to zní příšerně«. Americký prezident se takto zmínil o obvinění, že se Biden snažil vměšovat do činnosti ukrajinského prokurátora, který vyšetřoval aktivity jeho syna Huntera. Hunter Biden byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy byl jeho otec druhým mužem ve vládě prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden potvrdil, že v roce 2016 pod pohrůžkou zablokování půjček naléhal na tehdejší ukrajinskou vládu, aby odvolala generálního prokurátora Viktora Šokina. Ten byl dlouhou dobu kritizovaný za váhavý boj s všudypřítomnou korupcí a nakonec byl skutečně odvolán. Šokinovi podřízení přitom v té době prošetřovali podezřelé obchodní aktivity Bidena juniora na Ukrajině.

Šéfka Sněmovny reprezentantů Pelosiová v reakci na zveřejněný přepis uvedla, že rozhodnutí spustit proces ústavní žaloby bylo správné a dodala, že prezidentovo chování ohrožuje národní bezpečnost. Předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb demokrat Adam Schiff míní, že přepis Trumpa »usvědčuje« mnohem více než původně čekal. Hovor mu prý připomínal výhrůžky mafie. Republikánský senátor Mitt Romney má telefonát za »hluboce znepokojující«.

(čtk)