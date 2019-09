FOTO - pixabay

ČOI odhalila v restauracích diskriminaci kvůli věku či národnosti

Diskriminaci kvůli věku, či národnosti odhalila ve dvou restauracích v Praze Česká obchodní inspekce (ČOI) při prověrkách ve druhém čtvrtletí letošního roku. V tiskové zprávě to oznámil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Většina kontrolovaných restaurací se diskriminace nedopustila, ale prověrky odhalily skoro u poloviny podniků další nedostatky, jako chybné informování o cenách a nedodržování zásad poctivosti prodeje.

V jednom případě diskriminace odmítá restaurace v Praze pouštět do podniku menší děti. Na svém webu podle ČOI píše, že zařízení není vhodné pro děti ve věku do osmi let. »Na elektronický dotaz spotřebitele, zda je možné si v uvedené restauraci objednat stůl pro čtyři dospělé osoby a jedno dítě ve věku čtyř let, zaměstnanec restaurace elektronicky odpověděl, že v restauraci neakceptují přítomnost dětí do osmi let,« doplnil Fröhlich.

Ve druhém případě jiný pražský podnik nechtěl pustit ke stolu česky mluvící lidi, zatímco anglicky hovořícím to dovolil. »Česky hovořícím inspektorům, v postavení spotřebitele, nebylo umožněno se v restauraci posadit ke stolu a provést objednávku. Anglicky mluvícím spotřebitelům toto umožněno bylo,« popsal situaci mluvčí ČOI.

Oba případy jsou nyní řešeny ve správním řízení. Protože ještě nejsou pravomocně ukončeny, nemohl mluvčí inspekce sdělit bližší informace ke zmíněným restauracím.

Diskriminace se ale objevila jen u velmi malé části restaurací kontrolovaných ve druhém čtvrtletí. Celkem ČOI provedla 139 kontrol. Kromě zmíněných dvou případů diskriminace odhalila v 64 případech jiná pochybení. Většinou se jednalo o nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje a neinformování spotřebitele o cenách výrobků a služeb v souladu s předpisy.

Již ve středu inspekce informovala o případech diskriminace cizinců ve dvou pražských restauracích, Clock Caffé a Café Restaurant. V obou provozovnách byly cizincům účtovány částky vyšší než česky hovořícím klientům. V těchto případech už padly pravomocné pokuty 60.000 korun.

(čtk)