Vláda nechce zdanit výhry z hazardu

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nepodpoří téměř žádný z pozměňovacích návrhů, které poslanci předložili k vládnímu daňovému balíčku. Nepodpoří ani návrh KSČM na zdanění výher z hazardu. Uvedla to ve včerejším pořadu Partie v TV Prima.

Schillerová v pořadu zopakovala, že při závěrečném hlasování o daňovém balíčku nezíská její podporu opozicí navrhované zrušení daně z nabytí nemovitostí, ani návrh na zrušení superhrubé mzdy, který předložil předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, či zdanění výher až nad jeden milion korun u hazardu, jak to navrhla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). »Pokud Poslanecká sněmovna rozhodne, tak to samozřejmě budu respektovat, ale nepodpořím ho,« uvedla k návrhu na zdanění výher Schillerová.

»Nezáleží ani tak na tom, co podpoří paní ministryně, jako na tom, pro co se rozhodnou poslanci při hlasování v Poslanecké sněmovně,« reagovala pro náš list Vostrá.

Balíček zavádí 15procentní srážkové daně z příjmu u hazardu, loterií a dalších sázek, a to nad 100 000 korun. To Vostrá nepovažuje za šťastné, ale hlavně ani za potřebné. »Paní ministryně ví, že nižší částky tak, jak jsou momentálně navrhované, to znamená do sto tisíc korun, jsou nespravovatelné a nekontrolovatelné, to znamená, že je zcela zbytečné, aby tato částka byla uvedena v jakémkoli návrhu zákona. Na rozdíl od těch částek vyšších, o kterých má ministerstvo financí přehled,« řekla Vostrá našemu listu. Pokud by tento návrh neprošel, tak by ji to samozřejmě mrzelo, dokázala by se s tím ale smířit.

Co je pro ni daleko důležitější, je pozměňovací návrh, který se týká vyjmutí z tohoto návrhu zákona zdanění plynu pro vytápění v bytových kotelnách. Plyn pro domovní kotelny je od energetické daně dosud osvobozený a vláda chce toto osvobození zrušit. Rozpočtový výbor chce právě z popudu Vostré toto navrhované zrušení osvobození od energetické daně u plynu pro domovní kotelny z balíčku vyřadit. »To je pro mě rozhodující, pokud by v tom návrhu kotelny zůstaly, v tom případě bych měla já osobně problém tento zákon podpořit,« zdůraznila Vostrá.

Boj se závislostmi nebo zvyšování daní?

Schillerová uvedla, že nepodpoří ani návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Zrušení čtyřprocentní daně, která znamená příjem státního rozpočtu ve výši 13,6 miliardy Kč ročně, navrhli poslanci ODS. Podle Schillerové by v budoucnu daň šla zrušit v rámci komplexní reformy majetkových daní. »Pokud bychom měli zrušit daň z nabytí do budoucna, a já si myslím, že ta vize je svým způsobem správná, tak to musíme začlenit do komplexní reformy majetkových daní,« uvedla ministryně. Jednotlivé zrušení daně tzv. salámovou metodou, jak navrhuje opozice, podle ní není možné. Poslední senátní návrh na zrušení daně Sněmovna zamítla minulý týden. Prošel jen návrh na osvobození u bytů v rodinných domech.

Vládní daňový balíček mj. zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Schillerová zopakovala, že hlavním motivem balíčku je ochrana občanů před dopady závislostí na návykových látkách, k čemuž se vláda zavázala ve svém prohlášení. »Jeden z velmi účinných nástrojů v boji proti závislostem, a opakovaně o to žádal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, je zvýšení spotřební daně. Za deset let stoupla průměrná mzda o 44,2 %, spotřební daň na tvrdý alkohol jsme nezvedli ani o korunu, spotřební daň na tabák jsme zvedli minimálně,« uvedla Schillerová. Přiznala také, že dalším důvodem je přísun finančních prostředků do veřejných rozpočtů. »Tyto prostředky jsou ale jenom kapkou v moři proti tomu, co stojí boj se závislostmi,« dodala.

Opozice vládu viní, že jí jde jen o větší výběr peněz do rozpočtu. »Vláda samozřejmě zvyšuje tímto návrhem daně. Neměli bychom sebemenší problém s podporou vyšší spotřební daně z lihu, tabáku a hazardu, pokud by se jednalo skutečně o boj se závislostí, a nikoliv o zvyšování daní,« uvedl Kalousek. Schillerové také vytkl, že vláda sice zvyšuje daně z lihu, ale současně přeřadila čepované pivo do nižší sazby DPH. »A ten největší hit notoriků, tzv. krabičkové víno, zůstává bez jakékoliv daně dál. Není to boj se závislostí, ale je to opravdu jenom zvyšování daní,« dodal.

Schillerová uvedla, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch požadoval zvýšit spotřební daně i na pivo a víno, to však odmítla. V případě vína by to podle ní poškodilo české vinaře, u piva by se rozevřely nůžky mezi točeným a lahvovým pivem.

Vostrá se zvyšováním spotřební daně z alkoholu a cigaret problém nemá. »Jsme schopni akceptovat toto navýšení. Pokud je jedním z cílů daňového balíčku bojovat se závislostmi, tak je logické, že se zvyšuje takzvaná daň z neřesti,« uvedla předsedkyně rozpočtového výboru.

Balíček má vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku. Do té doby ho musí po Sněmovně projednat ještě Senát a podepsat prezident.

