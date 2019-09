FOTO - internet

Mezi Ústavou a zákonem o ÚS je nesoulad

Pravicová opozice se jen těžko smiřuje s tím, že Sněmovna odmítla senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení Ústavy. Hnutí STAN chce navrhnout novelu Ústavy, která by dala Ústavnímu soudu možnost závazně vykládat sporné ústavní normy. Podle hnutí by změna Ústavy do budoucna předešla dalším ústavním žalobám a stížnostem.

»Tento spor není prvním sporem o výklad ústavních norem,« řekl senátor STAN Zdeněk Hraba. Hnutí proto chce, aby ústavní činitelé mohli v případě sporných otázek požádat o závazný výklad Ústavní soud. Návrh na výklad ústavní normy by mohl podat prezident, vláda i každá z komor Parlamentu.

Jak Haló noviny již informovaly, senátní žalobu na prezidenta k Ústavnímu soudu podpořilo jen 58 ze 130 poslanců. Místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM) uvedl, že nelze očekávat, že by Ústavní soud, pokud by o žalobě rozhodoval, vymezil jakési mantinely pro budoucí jednání prezidenta, a tedy že by stanovil, kdy se prezident svým jednáním dopustil hrubého porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, jak očekávají někteří poslanci. Vyplývá to podle něj i z diskuse, která se k projednávané žalobě uskutečnila ve Sněmovně v rámci kulatého stolu. »Přestože v diskusi byly shledány určité nejasnosti ohledně automatické či volitelné povahy sankce, bylo také fakticky poukázáno na to, že zákon o Ústavním soudu není zcela v souladu s ústavou. Došlo i ze strany pozvaných ústavních právníků k vyslovení názorů, že některé nekorespondují s dikcí ústavy a podporují dikci zákona o Ústavním soudu,« uvedl Grospič. Poukázal na znění Ústavy, která jasně stanoví, že Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. »Zdůrazňuji slovo ‚může‘, protože dikce zákona o Ústavním soudu upravující nález a jeho právní důsledky, pokud jde o ústavní žalobu Senátu na prezidenta, je od citovaného znění Ústavy zcela odlišná. Toto ustanovení už nedává Ústavnímu soudu možnost volby, ale jednoznačně stanoví sankci, a z citovaného ustanovení vyplývá, že pokud Ústavní soud žalobě vyhoví a rozhodne, že se případně prezident republiky dopustil hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, a toto své rozhodnutí vyhlásí formou nálezu, ztrácí prezident republiky tímto prezidentský úřad a způsobilost ho znovu nabývat,« vysvětlil Grospič. Z toho je podle něj zřejmé, že ÚS o ztrátě prezidentského úřadu i nezpůsobilosti jej znovu nabýt nerozhoduje, ale dochází k ní ze zákona, a tato skutečnost neodpovídá znění Ústavy ČR.

Grospič vyzval poslance, aby nedémonizovali skutky současného prezidenta republiky, ale aby je věcně posuzovali se skutky prezidentů předchozích.

Proti žalobě vystoupil také Jaroslav Foldyna (ČSSD). Podle něj žalobu podpořili Zemanovi protikandidáti v bitvě o prezidentský úřad. »Veřejnost dala přednost selskému rozumu, vlastenectví a zdravé politice, kterou dělá Miloš Zeman,« uvedl Foldyna.

