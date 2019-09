FOTO - autorka

»Málo bylo Mašínů!«

Také vám nad tímto výrokem zůstává rozum stát? Nejste sami. Bohužel se ale stal běžnou součástí diskuzí na sociálních sítích. Dříve snad jen ukřičení antikomunisté tak sami sebe nově staví do pozice nechutně sadistické.

O to hůř, že jsou to povětšinou lidé mladí. »Málo bylo Mašínů!« je jejich odpovědí na jakékoliv téma, které komunisté uchopí. Více peněz učitelům? Pozvednutý hlas proti rušení polikliniky? Snaha pomoci lidem bez domova? Sousedská výměna knih? Na to vše mají dnešní mladí antikomunisté jedinou reakci – škoda, že v naší zemi nebylo a není víc chladnokrevných vrahů, kteří by bezmocně svázané a omámené komunisty podřezávali skautským nožíkem. Takové generace vychoval »polistopadový« režim. Vychoval bezcitné a bezskrupulózní kreatury, které z anonymity sociálních sítí vyzývají k násilí.

O to důležitější jsou akce jako ta, která se uskutečnila tuto sobotu v Čelákovicích. Několik desítek lidí si před budovu bývalé služebny Sboru národní bezpečnosti a následně k hrobu v Zápech přišlo připomenout oběť skupiny bratří Mašínů – štábního strážmistra Jaroslava Honzátka. Otec dvou malých dětí byl během své služby vylákán ze služebny pod záminkou autonehody, následně svázán, omámen chloroformem, zavlečen zpět na služebnu a nakonec zcela nepochopitelně podříznut Ctiradem Mašínem, který se za tímto účelem dokonce vrátil z automobilu. Mladý život bezbranného a nevinného člověka vykrvácel na podlahu čelákovické služebny.

Takto skupina kolem Mašínů realizovala kroky k přechodu na vytoužený »západ«. Vraždili a loupili, aby dosáhli uskutečnění svých sobeckých zájmů. Takové hrdiny dnešní doba vzývá, vyznamenává, bere si za vzory – vrahy, jakými bratři Mašínové bezesporu byli. Slušnému člověku s trochou citu se však musí přinejmenším zvedat žaludek. Josef Mašín se jako účastník protinacistického odboje a oběť Heydrichiády musel nad činy svých synů v hrobě obracet.

Zločiny vrahů a lupičů nesmí být zapomenuty, nesmí být ani relativizovány. Vrah zůstane vrahem a ztráta lidského života nenahraditelnou. My nezapomeneme.

Petra PROKŠANOVÁ, místopředsedkyně Komise mládeže KV KSČM Praha