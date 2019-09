FOTO - internet

KSČM odmítá znehodnocování postavení ČR v rámci EU

Zákon o státním zastupitelství se podle pátečního rozhodnutí poslanců zřejmě zatím změní jen kvůli Úřadu evropského veřejného žalobce. Pozměňovací návrhy týkající se státních zástupců, Sněmovna odmítla.

Pro zákon hlasovalo 116 ze 159 přítomných poslanců. Zástupci KSČM předlohu nepodpořili. »Postavení státních zástupců a vůbec státu České republiky a ochrana českých občanů se plně vkládá do rukou jiného orgánu, Evropské unie. Z tohoto pohledu to je věc nesmírně vážná, diskutabilní a neměli bychom být příliš z ní nadšení tím, že jsme součástí evropskounijního establishmentu,« zdůvodnil rozhodnutí komunistických poslanců místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM). Chápe prý, že ČR má povinnost transkripce těchto předpisů do svého právního řádu. »Myslím si ale, že návrh samotné transkripce je špatný, že znehodnocuje postavení ČR v rámci EU a pozměňovací návrhy, které tady načítají Piráti, byť by mohly mít relativní pointu, jsou na širokou diskuzi, nikoliv na unáhlené přilepení k tomuto návrhu zákona,« dodal Grospič.

Poslanci odmítli návrh předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka, který počítal mimo jiné s tím, že vedoucí státní zástupce by mohl být odvolán »pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení«. Nejvyšší žalobce by tak už nemohl být sesazen vládou bez uvedení důvodu, ostatní z důvodu závažného porušení povinností. Funkční období nejvyššího státního zástupce mělo být desetileté bez možnosti opětovného jmenování. Funkční období vrchního, krajského a okresního státního zástupce mělo být sedmileté s tím, že tito žalobci by mohli být jmenováni na dvě po sobě jdoucí období. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) s tím zásadně nesouhlasila a doporučila v tomto směru počkat na vládní novelu, kterou by dolní komora mohla dostat příští měsíc. Uvedla, že Michálkův návrh je »ukázka zneužívání legislativního procesu«. Návrh podpořilo jen 52 ze 159 přítomných poslanců. Proti se kromě ANO postavily i SPD a KSČM, sociální demokraté se hlasování zdrželi.

Vládní novela upravuje postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropského žalobce a evropských pověřených žalobců, a umožní jim činnosti v trestním řízení. Evropský úřad se má od přespříštího roku zaměřit na vyšetřování činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy unie, tedy zejména podvody s evropskými dotacemi. Bude v něm působit evropský nejvyšší žalobce a jednotliví evropští žalobci z 22 dosud zúčastněných členských států. V jednotlivých zemích povedou trestní řízení pověření evropští žalobci.

Novela má dát evropským žalobcům stejná oprávnění a povinnosti, jaké mají státní zástupci.

