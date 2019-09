FOTO - pixabay

Hlasování o vládě

Hlasování o vyslovení nedůvěry vládě britského premiéra Borise Johnsona by se mohlo uskutečnit v tomto týdnu.

Podle BBC to řekl poslanec za Skotskou národní stranu (SNP) Stewart Hosie. Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn uvedl, že poslední rozhovory s opozičními stranami byly produktivní a že vznik přechodné vlády je den ode dne pravděpodobnější.

Hosie řekl, že hlasování o vyslovení nedůvěry by se mohlo uskutečnit už dnes nebo v úterý. Dodal, že takový krok je možná jedinou možností, jak zabránit brexitu bez dohody. Británie má unii opustit k 31. říjnu.

Šéfka SNP Nicola Sturgeonová už v pátek naznačila, že by mohla podpořit Corbyna jakožto přechodně úřadujícího premiéra. Podle Hosieho sílí obavy, že Johnson by mohl najít způsob, jak obejít zákon, jenž po premiérovi vyžaduje, aby odchod Británie z EU oddálil, pokud nebude dojednána rozluková dohoda s EU. Cílem hlasování o nedůvěře je výměna na postu premiéra a vyhlášení předčasných voleb. Nový ministerský předseda by měl rovněž zajistit krátký odklad brexitu.

(čtk)