Muzeum zapomnění

Pražští zastupitelé na svém zářijovém jednání jednomyslně schválili založení »Muzea paměti XX. století«, které se má podle předkladatelů zvlášť věnovat totalitním režimům v Československu.

Podle Jiřího Pospíšila (TOP 09) »je ostudou, když polovina mladé generace dnes neví, co se stalo 21. srpna 1968.« (Ne)vážený pane Pospíšile, mladá generace toho neví mnohem víc z naší minulosti. Je to důsledek třicet let trvajícího vymývání mozků, lží a překrucování dějin, na kterém se mimo jiné aktivně podílíte i vy a vaše strana. Společně s dalšími politickými stranami, subjekty a jednotlivci děláte psí kusy, jen abyste vymazali kolektivní paměť lidí. Obracíte naruby historii, převracíte hodnoty, plivete na hrdiny a vyzdvihujete vrahy. Neváháte pošpinit všechno, co tady vybudovaly předchozí generace, co dokázali naši rodiče a prarodiče.

Těmto lžím slouží média, těmto lžím je podřízen vzdělávací systém, učebnice i školící kurzy pro učitele. Miliony se vyhazují za dokumenty, pořady či texty, jak vyučovat dějiny nově, za lektory, koncerty a organizování demonstrací. Pod taktovkou nejrůznějších polických »neziskovek«, nadací, ústavů, vládních institucí i magistrátu jsou vypisovány projekty a soutěže sloužící k tomu, co nejvíc očernit období socialismu. Kolik peněz by se místo toho mohlo dát do podfinancovaného školství, zdravotnictví či bydlení…

Jak asi bude vypadat »Muzeum paměti XX. století« pod taktovkou těch, kdo mají na svědomí rozkradení a rozprodání všeho, co zde bylo vybudováno, si dovedu živě představit. Název tohoto muzea nebude odrážet skutečnou paměť a realitu. Pokud by tomu tak mělo být, musela by v něm být zdokumentována bytová výstavba z období socialismu, průmysl, jehož výrobky se vyvážely do celého světa, zemědělství, které bylo zárukou soběstačnosti a zdravých potravin. Musely by se v něm ukázat úspěchy našich žáků, studentů a absolventů škol, které dokazují kvalitu tehdejšího vzdělávacího systému. Špičkové zdravotnictví a vědecké úspěchy, kulturu, která měla nejen vynikající úroveň, ale byla také běžně dostupná, stejně jako smysluplné využívání volného času.

Jenomže tato paměť se vám nehodí do krámu. Blíží se přece velkolepé oslavy podvodu na lidech, oslavy totalitního kapitalistického systému.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha