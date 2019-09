Na mnichovskou dohodu zapomněli

Devatenáctého září tohoto roku přijal Evropský parlament usnesení o »významu evropské paměti pro budoucnost Evropy«. Jsem pro, protože souhlasím se Santayanovým citátem, že »ten, kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít«. O čem však usnesení pojednává?

»V tomto roce si připomínáme 80. výročí vypuknutí druhé světové války, která vedla k nebývalému lidskému utrpení a k okupaci zemí v Evropě trvající mnoho desetiletí« – tak to je formulace, která již naznačuje, co v EP vlastně schválili. V jedné větě, v jedné myšlence propojili největší válečný masakr, který má své viníky na straně Německa a jeho spojenců, s poválečným vývojem v Evropě.

»Vzhledem k tomu, že před 80 lety, dne 23. srpna 1939, podepsaly komunistický Sovětský svaz a nacistické Německo smlouvu o neútočení, známou jako pakt Molotov-Ribbentrop, a její tajné protokoly, které rozdělily Evropu a území nezávislých států mezi oba totalitní režimy a seskupily je do oblastí zájmu, což připravilo půdu pro vypuknutí druhé světové války…«

Stop, zopakujme si to: »...což připravilo půdu pro vypuknutí druhé světové války«. Takže Evropský parlament fixuje toto lživé tvrzení, že sovětsko-německá smlouva o neútočení připravila půdu pro vypuknutí druhé světové války - nikoli tedy dlouholetá agresivita Německa, jeho militarizace, ideologie NSDAP, nikoli bohorovnost tzv. demokratických zemí Francie a Anglie, které přistoupily na Hitlerovy požadavky, nýbrž smlouva z roku 1939, jež byla jediným možným řešením nastalé situace, když tzv. demokratické země zklamaly. Cílem tohoto usnesení EP je ahistorickým propojováním toho, co nelze propojit, obvinit i Sovětský svaz z rozpoutání světové války.

V jiné části usnesení upozorňuje, že dokud »ruská vláda, politické elity a politická propaganda nepřestanou kamuflovat zločiny komunismu a oslavovat sovětský totalitní režim«, bude přeměna této země v demokratický stát obtížná. Ptám se, zdali je oslavou »sovětského totalitního režimu« také oslava Vítězství nad fašismem? A na jiném místě textu je europarlament »hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem…«

Hádejte, co však v této rezoluci (čítá skoro šest stránek strojopisu) mezi příčinami vedoucími ke druhé světové válce chybí? Mnichovská dohoda čtyř států – Německa, Itálie; a také Francie a Británie, které se zvlášť »vyznamenaly«. EU zřejmě brání své členy, aby se nedostali do nedobré společnosti pachatelů zla. Tato hanebná dohoda do »evropské paměti pro budoucnost Evropy« zřejmě nepatří!

Kdo překrucuje dějiny, vidíme na absenci mnichovské smlouvy v tomto dokumentu, dále na současné kauze »Koněv«, na nepozvání ruského prezidenta (představitele spojenecké mocnosti) na oslavy vylodění v Normandii nebo na varšavskou připomínku zahájení druhé světová války, jež ve svém důsledku měla drastické následky právě na Sovětský svaz. Byli to němečtí agresoři, kteří mají na svědomí tamních 27 milionů obětí.

Ztotožňování nacismu a komunistických myšlenek je historicky nesprávné, a právě to, plus očernění současného Ruska, sleduje i dané usnesení Evropského parlamentu.

Monika HOŘENÍ