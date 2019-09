Srbové volejbalovými mistry Evropy

Volejbalisté Srbska jsou po osmi letech znovu mistry Evropy. V Paříži sice nezačali finálový zápas se Slovinskem dobře, ale po prohraném úvodním setu zvítězili 3:1. Srbsko tak slaví zlatý double, protože před třemi týdny ovládla evropský šampionát i ženská reprezentace.

Srbsko se třetím titulem včetně triumfu Jugoslávie v roce 2001 v Ostravě dotáhlo v historické tabulce na československou reprezentaci, více evropských titulů mají pouze Itálie (6) a Rusko (14).

Slovinci stříbrem vyrovnali své maximum z roku 2015. Proti Srbsku nastoupili v totožné sestavě jako ve finále před čtyřmi lety, kdy prohráli s Francií. Po vyřazení polských mistrů světa v semifinále začali opět sebevědomě a patřil jim první set.

Srbové zpočátku špatně přihrávali, naopak slovinští hráči se zpracováním podání neměli problémy a nahrávač Vinčič mohl v útoku kombinovat. Srbové byli pod tlakem a trval jim set, než se z něj vymanili.

Po změně stran totiž 12 a půl tisíc fanoušků v hale Bercy sledovalo zcela jiný obraz hry. Svěřenci Slobodana Kovače, který tým převzal až v srpnu místo jiné legendy Nikoly Grbiče, se dostali do tempa a začali úřadovat zejména na bloku.

Jen za druhý set předvedli Srbové osm bodových bloků a slovinští volejbalisté měli problémy se prosadit. V tlaku už srbský tým nepolevil a Kovač, olympijský vítěz ze Sydney, tak za krátké působení u reprezentace dosáhl na zlato.

Cenu pro nejužitečnějšího hráče Eura si odvezl Uroš Kovačevič, levoruký smečař, který slavil se Srby zlato i před osmi lety. Tehdy u toho byli ze současného kádru i blokař Podraščanin a univerzál Atanasijevič, jenž byl dnes klíčovým hráčem.

"Už jsem to jednou zažil, ale tehdy jsem byl na lavičce. Když hrajete a cítíte na hřišti atmosféru, je to mnohem lepší," usmíval se Kovačevič. "Je to neuvěřitelný zážitek, protože nikdo nečekal, teda kromě nás, že vyhrajeme. Slovinsko začalo dnes výborně, ale my bod po bodu stahovali a pak už jsme měli navrch," dodal.

Podobný zlatý double mužské i ženské reprezentace na ME se dosud podařil třem zemím, včetně Československa v roce 1955. Mnohokrát to dokázal Sovětský svaz i nástupce Rusko a pak už jen právě Srbsko (v roce 2011).

Česká reprezentace na turnaji, kterého se nově účastnilo 24 týmů a poprvé se konal ve čtyřech zemích, obsadila 13. místo. Předloni jí dvě výhry stačily na sedmou příčku, ale to bylo ME jen šestnáctičlenné a hrálo se jiným systémem. Skupiny tehdy byly jen čtyřčlenné a jejich vítězové byli nasazeni rovnou do čtvrtfinále.

Češi mohou na nové mistry Evropy ze Srbska narazit v lednové olympijské kvalifikaci v Berlíně. Tam se představí osm týmů, do Tokia pojede jen jeden.

Mistrovství Evropy volejbalistů v Belgii, Francii, Nizozemsku a Slovinsku:

Finále (Paříž):

Srbsko - Slovinsko 3:1 (-19, 16, 18, 20)

Rozhodčí: Akinci (Tur.), Guillet (Fr.). Čas: 114 min. Diváci: 12 654.

Sestavy a body:

Srbsko: Lisinac 11, Atanasijevič 22, Petrič 12, Podraščanin 5, Jovovič 1, Kovačevič 20, libero Pekovič - Ivovič, libero Majstorovič, Krsmanovič. Trenér: Kovač.

Slovinsko: Čebulj 15, Kozamernik 9, Vinčič 1, Urnaut 10, Pajenk 12, Gasparini 7, libero Kovačič - T. Štern 2, Šket, Ž. Štern. Trenér: Giuliani.

Konečné pořadí:

1. Srbsko, 2. Slovinsko, 3. Polsko, 4. Francie, 5. Rusko, 6. Itálie, 7. Ukrajina, 8. Německo, 9. Belgie, 10. Nizozemsko, 11. Bulharsko, 12. Turecko, 13. Česko, 14. Finsko, 15. Španělsko, 16. Řecko, 17. Severní Makedonie, 18. Černá Hora, 19. Slovensko, 20. Portugalsko, 21. Rumunsko, 22. Bělorusko, 23. Rakousko, 24. Estonsko.

(čtk)