Kajakář Jiří Prskavec ustál na MS tlak a suverénně zvítězil. FOTO - archiv

Prskavec podruhé mistrem světa na K1

Kajakář Jiří Prskavec se podruhé v kariéře stal mistrem světa ve vodním slalomu. Finálovou jízdu ve španělském Seu d'Urgell vyhrál s téměř dvousekundovým náskokem před domácím rivalem Davidem Llorentem, který se připravil o titul dotykem branky. Druhý český finalista Vít Přindiš obsadil se čtyřmi trestnými sekundami šesté místo stejně jako mezi kanoistkami Tereza Fišerová.

»Nastupoval jsem zde jako favorit, rozhodně větší než před čtyřmi lety v Londýně. Startoval jsem ve finále z poslední pozice. Co k tomu říct? Nervy byly obrovské a myslím, že jsem se s tím neuvěřitelně popral. Hlavně, na startu jsem si řekl: 'Užij si to, jeď, co umíš'. A jízda mi šla,« řekl Prskavec novinářům.

Čeští vodáci v Seu získali jedinou individuální medaili, ale v každé ze čtyř disciplín si zajistili účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. Prskavec se ziskem titulu hned ujal vedení v interní kvalifikaci.

Šestadvacetiletý Prskavec se na světový trůn vrátil po čtyřech letech od triumfu v Londýně. V roce 2013 v Praze a vloni v Riu byl navíc druhý. Nejobsazenější slalomářská disciplína má českého vítěze na MS počtvrté z posledních šesti šampionátů. V Praze zvítězil Vavřinec Hradilek, který v Seu vypadl navzdory čisté jízdě v semifinále, po Prskavcově triumfu v Londýně 2015 vyhrál také Ondřej Tunka v Pau. Obhájce loňského prvenství Hannes Aigner z Německa byl tentokrát dvanáctý.

Prskavec se vydal na finálovou trať jako poslední, protože předtím ovládl už semifinále. Při razantní jízdě na hranici rizika se opět nedopustil žádné chyby a světovým titulem vyšperkoval sezonu, ve které už obhájil celkové prvenství ve Světovém poháru.

»Věděl jsem, že mi trošku nejely branky jedna dva tři, tak jsem zase zrychlil za šestkou a pak jsem se snažil uvolnit. Myslím si, že vše si sedlo a neskutečně jsem to rval až do cíle. Když jsem dojel, tak jsem viděl, že jsem mistr světa. Je to krásné,« radoval se Prskavec, jehož přímo v dějišti MS podporovala početná skupina rodinných příslušníků včetně přítelkyně se synem.

Přindiš mohl při čisté jízdě pomýšlet na stříbro. Mrzet ho musela zejména první penalizace, kterou si připsal hned v první brance. Pak přidal ještě jeden »šťouch« a ten ho zase v konečném účtování připravil o bronz, protože na třetího Joana Crespa ze Španělska ztratil necelé dvě sekundy.

Fišerovou ve finále nové olympijské disciplíny dělily více než tři sekundy od třetího místa a po stříbru a bronzu z předchozích dvou šampionátů skončila bez medaile. Eva Říhová nepostoupila ze semifinále.

Titul získala díky čisté a rychlé jízdě teprve devatenáctiletá Němka Andrea Herzogová, jež o 94 setin porazila obhájkyni zlata Jessicu Foxovou. Favorizovaná Australanka nedosáhla na pátý titul na C1 kvůli dvousekundové penalizaci a stejně jako v sobotu mezi kajakářkami získala stříbro. Třetí byla navzdory dvěma dotekům branek Rakušanka Nadine Weratschnigová.

Muži

K1: 1. Prskavec 84,26 (0 trest. sekund), 2. Llorente -1,70 (2), 3. Crespo (oba Šp.) -2,96 (0), ...6. Přindiš -4,65 (4), v semifinále 20. Hradilek.

Ženy

C1: 1. Herzogová (Něm.) 100,52 (0), 2. J. Foxová (Austr.) -0,94 (2), 3. Weratschnigová (Rak.) -5,93 (4), ...6. Fišerová -9,38 (2), v semifinále 21. Říhová.

(čtk)