Agresivita všedních dnů

Každý má při narození dítěte obrovskou radost, ale i představu, jaký dospělák z něj vyroste. Rodiče míní a ratolesti mění, mnohdy je jejich život zcela rozlišný od představ rodičů. Jako by zmizely pozitivní vzory. Je pravda, že děti je hledají, bohužel v postavách počítačových her a akčních filmů. Agresivita nezletilých podle odborníků stoupá. Boje a vzájemné napadání natáčí a umisťují na internet. Na záběrech je mnohdy zachyceno i přihlížející publikum. Nebuďme lhostejní a snažme se dětem nabídnout sportovní nebo jiné zájmové aktivity. Pokud jim nenabídneme, jak trávit volný čas, jejich vzorem se může stát parta násilníků a my pak nevěřícně čteme, že dvanáctiletí přepadají seniory,a to přece nikdo nechceme.

Miloslava Vostrá