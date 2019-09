FOTO - Pixabay

Řecko opět hlavní branou pro migranty

Při nedělním požáru v uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos zemřely matka s dítětem a několik dalších osob bylo zraněno, informovala místní média.

Podle nich se obětí požáru stala žena z Afghánistánu a její dítě. V přeplněném táboře stále panuje napětí, varoval opět starosta ostrovního správního střediska Mytiléna. V pondělí se konala krizová schůzka vlády pod vedením premiéra Kyriakose Mitsotakise. Rozhodla o přemístění části běženců z ostrova na pevninu.

»Tisíce migrantů musí být co možná nejdříve odvezeny na pevninu. Takhle už to dál nejde,« potvrdil řecké televizi starosta Stratos Kytelis. V táboře Moria a jeho okolí žije na 12 000 migrantů, ač kapacita tábora je asi 3000 osob. Na přeplněnost zařízení místní úřady upozorňují už dlouhé měsíce. Minulý týden jednala řecká vláda s vedením pevninských regionů o přemístění asi 10 000 migrantů z ostrovů v Egejském moři na pevninu.

Příčina nedělního požáru zatím podle DPA není potvrzena. V médiích se objevují neoficiální zprávy, že požár způsobili úmyslně migranti kvůli špatným podmínkám v táboře. Hořet začalo nejprve mimo tábor v olivovém háji, kde žijí uprchlíci ve stanech a různých provizorních přístřeších, protože v táboře už není místo. Asi za 20 minut začal hořet uvnitř tábora jeden z obytných kontejnerů, v nichž tam migranti žijí.

Po požáru obrátily v neděli podle DPA stovky rozzlobených migrantů svůj hněv proti úředníkům, policistům i hasičům, házeli na ně kameny a různé předměty. Řecká vláda na ostrov poslala posily.

Na řeckých ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos žije nyní na 30 000 migrantů. Jejich příliv z Turecka se letos oproti předchozím dvěma letům zvýšil natolik, že se Řecko opět stalo hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, jako jí bylo v roce 2015, než EU uzavřela dohodu s Tureckem, která migrační vlnu výrazně zmírnila. »Denně turecká pobřežní stráž zadrží pět až sedm lodí s migranty ve svých teritoriálních vodách,« řekl nejmenovaný zdroj deníku Kathimerini. I tak ale řeší řecká pobřežní stráž v průměru 30 případů denně a zachrání tak kolem 400 migrantů denně. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo do Řecka z Turecka letos od ledna 42 000 migrantů, z toho 32 700 přes moře. Za celý loňský rok do Řecka připlulo z Turecka na 32 500 běženců.

(čtk)