Rozhovor Haló novin s Emilem Pernicou, předsedou OV KSČM Blansko

V první řadě je třeba řešit bydlení

Jste zastupitel, předseda OV KSČM Blansko, také manžel a táta. Jak to zvládáte?

Snažím se využít veškerý čas. Od narození syna Martina se sice méně vyspím, ale práce se zvládnout dá. Snažím se být hlavně mezi lidmi, naslouchat jejich problémům a pomáhat je řešit.

Co je v první řadě nutné řešit pro zlepšení života v Blansku?

Určitě bydlení. I Blansko postihl nedostatek bytů a znatelné zvýšení jejich cen. Bytová výstavba sice v Blansku probíhá, ale je to nedostačující. Výstavbu bytů protahuje také dlouhý úřední schvalovací proces, který je potřeba změnit zjednodušením zákona.

Dalším problémem je chybějící přemostění řeky Svitavy a železniční tratě mezi Blanskem a Starým Blanskem. Došlo k určitým komplikacím s financováním. Doufám, že vedení města a kraje tyto problémy vyřeší a přemostění se zrealizuje.

Jaké priority prosazujete jako zastupitel města Blansko?

Na prvním místě přemostění řeky Svitavy a železniční tratě mezi Blanskem a Starým Blanskem. Město Blansko potřebuje urychleně celkovou rekonstrukci městských lázní. Současný havarijní stav komplikuje činnost zájmových kroužků pro děti i kondiční plavání pro dospělé. Klíčové pro mě je, aby pozemky v centru města zůstaly v majetku Blanska. Jakmile by se prodaly, ztratili bychom kontrolu nad tím, co na se s pozemky bude dál dít.

Co by se podle vás mělo změnit urychleně k lepšímu v ČR?

Určitě bytová situace. Bytů je v ČR nedostatek, což vede k jejich neúměrnému zdražení. Rozhodně by se vláda tímto problémem měla důkladně zabývat a zahájit práce na zjednodušení schvalovacího procesu. Tragická je situace okolo výstavby a rekonstrukce dálnic. Vlády se od roku 1990 dálnicemi příliš nezabývaly a najednou po 30 letech zjistíme, že místo dálnic máme tankodrom. Konkrétními kroky by se také mělo zastavit vylidňování venkova. Život na menším městě či obci má svoje kouzlo, ale musí se tam zajistit dostupnost veřejných služeb, jakou jsou pošty, obchody, restaurace, kulturní domy, zájmové organizace a v neposlední řadě i doprava.

Jaké možnosti mají v Blansku mladí lidé a co je potřeba zlepšit?

V Blansku je celá řada zájmových organizací, jak sportovních, kulturních či jiných volnočasových aktivit. Máme zde úspěšné fotbalové, hokejové, baseballové či plavecké družstva, uznávanou soukromou základní uměleckou školu, která sbírá úspěch za úspěchem. Na své si přijdou i rybáři či modeláři. V Blansku je zapotřebí celková rekonstrukce hlavního sálu Dělnického domu. Koná se zde většina kulturní akcí a lepší prostředí sálu by jim rozhodně prospělo.

V čem vidíte výhody a nevýhody života na malých městech a v obcích?

Hlavní výhodou bydlení na menší obci je větší klid a zdravější prostředí pro výchovu dětí. V malých obcích si jsou lidé blíž, je tam upřímnější sousedská pospolitost. Určitou nevýhodou je delší dojezdová vzdálenost do zaměstnání, škol, k lékařům apod. Je ale úkolem krajů a místních samospráv, aby zajistili podmínky pro kvalitní život v malých městech a v obcích, zásadní je zajištění veřejné dopravy, opravy silnic, provoz škol, školek, navrácení jeslí a zachování obchodů a pošt.

Blíží se krajské a senátní volby, jak probíhá příprava na ně?

Na krajské a senátní volby se připravujeme, jak z pozice okresního tak krajského výboru. Nyní dolaďujeme volební program, jednáme s potenciálním kandidáty, dojednáváme finance na volební kampaň. Naše volební kampaň bude kontaktní. Budeme s občany diskutovat a prezentovat náš volební program. Rozhodně budeme chtít čelo kandidátky omladit. Máme dostatek lidí v mladém a středním věku. Určitě ale nezapomeneme ani na zkušenější. Kandidátku složíme tak, aby si mohl každý občan vybrat svého zastupitele, kterého bude preferovat a jemuž bude důvěřovat.

Jak vidíte problémy ve zdravotnictví?

Dohadování o miliardách ve zdravotnictví mě vždy velmi mrzí. Zásadně odmítám přirovnávat zdravotnictví k obchodu. Všichni se jistě shodneme, že peníze na provoz nemocnic, platy lékařů a zdravotníků se najít musí. Mám pocit, že současný ministr zdravotnictví se spíše stará o svoje pozitivní PR, ale aktuální situaci podfinancovaného zdravotnictví neřeší. Docela nešťastné bylo vyjádření, že zabrání uvolnění několika miliard z rezervních fondů zdravotních pojišťoven. Zachraňovat to musel až premiér Babiš, který přislíbil uvolnění finančních prostředků navíc do zdravotnictví příští rok. Řešit se musí i nedostatek lékařů v menších obcích. Stát stále nenašel vhodný způsob, jak lékaře do menších měst a obcí přivést.

Co je třeba zlepšit v dopravě?

To by bylo na celé vydání těchto novin. V dopravě je zapotřebí řešit řadu témat. Dlouho neřešená rekonstrukce dálnice D1 nás docela zaměstnává. Naštěstí se nový ministr dopravy Kremlík poučil z chyb svého předchůdce a rekonstrukci dálnice v půlce listopadu přeruší, aby byla zajištěna plynulost a bezpečnost dopravy. Stále nám chybí dálniční spojení Brna s Vídní, Prahy s Českými Budějovicemi či Prahy s Karlovými Vary. V dálniční výstavbě jsme prostě zaspali. Dalším problémem je ležérní přístup státu k plánování výstavby vysokorychlostních železničních tratí. Jestliže nebudeme aktivnější, hrozí nám, že mezinárodní vysokorychlostní tratě přes ČR ani nepovedou. Máme tisíce silničních mostů ve vážném nebo havarijní stavu. Problémů v dopravě je skutečně mnoho.

Jaké podmínky života mají rodiny s malými dětmi a jak je možné jejich život zlepšit?

Jsem velmi rád, že po zdlouhavých debatách dojde ke zvýšení rodičovského příspěvku. Jako táta sedmiměsíčního syna můžu potvrdit, že zvýšit rodičovský příspěvek už bylo zapotřebí. Trápí mě, že mladé rodiny mají problém s pořízením svého bydlení. Jednak za to mohou vysoké ceny bytů a zpřísnění podmínek pro získání hypotečního úvěru. Na druhou stranu se zlepšují možnosti, jak mohou děti trávit volný čas. Rekonstruují se dětská hřiště, přibývají mateřská centra, která nabízí různé kurzy a možnosti trávení volného času rodičů s dětmi. Kde by se ještě dalo rodinám s dětmi pomoci, je zvýšení slevy na dani z příjmu na vyživované děti.

Máte nějakou vizi dalšího rozvoje naší společnosti?

Troufnu si říct, že český národ je národem tvůrčím a kreativním, umíme pracovat s moderními technologiemi, máme šikovné lidi v oblasti IT, obecně jsme známí jako národ pracovitých lidí. Naši budoucnost vidím v oblasti chytrých technologiích, které mají využití v průmyslu, dopravě, energetice, digitalizaci státní správy atd.

Jak trávíte volné chvilky s rodinou?

Bydlíme v domečku, který je nedaleko lesa. Chodíme rádi na procházky, jezdíme na krátké výlety s ohledem na našeho sedmiměsíčního syna Martina. Navštěvujeme také naše příbuzné a přátele. Vždycky je kruté jak čas strávený s rodinou rychle uplyne. Často si říkám, jak rád bych jej zastavil, kdyby to bylo možné. Život utíká příliš rychle a je toho hodně, co bych chtěl ještě dokázat.

(za)