Most ponese Havlovo jméno

V Břeclavi, představte si tu hrůzu, nově zrekonstruovaný most, kterému lidé stále říkají Julia Fučíka, tedy Fučíkův, si podržel dodnes tak »nechvalný« název. A Julius Fučík přitom byla ikona minulého režimu, komunistů, normalizace, »z děr vylézajících individuí«, abych použila slov našeho prvního »skutečného prezidenta«. Ne Masaryka, ne Beneše, ne Gottwalda či třeba Ludvíka Svobody.

Nahradí název Julia Fučíka, který pro zemi nic neudělal, nic neznamenal, jen napsal nějaké články do novin a jakousi Reportáž psanou na oprátce. Tak to alespoň zřejmě chápe jistá skupina politiků v městě na hranici ČR, Slovenska a Rakouska. Název je podle nich tedy třeba změnit! A to co nejrychleji. To je příkaz doby a třiceti let svobody.

I nový název radní už mají. Bude to most Václava Havla. Ten totiž napsal z vězení dílo, které stonásobně převyšuje Fučíkovu Reportáž. Jsou to ony Dopisy Olze, které psal z borského vězení. Píše se v nich o mnohých smysluplnějších věcech, než zajímaly Fučíka. Ten totiž psal jen o výsleších na gestapu, životě v pankrácké věznici, o jakémsi pinglovi z Flóry, který povýšil na jeho vyšetřovatele. Nic moc. Žádná významná témata. Pak ho odsoudili a popravili v berlínském Plötzensee. Zmizel. Tak jako dnes mizí jeho kniha. Na trhu už není a mnohé knihovny ji vyřadily z půjčovních stojanů.

To kniha Václava Havla je jiné »kafe«. Ukazuje, o čem ve vězení přemýšlel. Ne o prkotinách jako Fučík, ale o věcech, které daleko přesahovaly tvrdé borské zdi. Svěřoval se s obsahem knih, které zde přečetl, svými velikými myšlenkami, jak pomoci celému světu, jak komunisty poslat do »oněch děr«, jež později zmínil v jednom ze svých projevů. Sděloval Olze, co má doma dělat, když on u toho být nemůže, a ona to jistě také udělala. Dopis za dopisem přeposílala do Mnichova, aby tam z nich udělali knihu, kterou by záviděl pro svůj obsah i Karel Čapek, jenž něco podobného adresoval své Olze, tedy herečce Scheinpflugové. Zda Havlova Olga vysoce hlubokomyslným myšlenkám rozuměla, nevím. Jen to, že poté, co byly vydány, je prý přečetl jen jejich vydavatel. Po Listopadu, kdy už kniha mohla být vydána, si ji kdekdo koupil, aby ji založil do své knihovny a každý ji tam viděl.

Paní Olga měla problém i s posíláním dopisů do zahraničí. Příslušní estébáci byli úplně vyvedeni z míry. Přitom kanály, kterými tam listy šly, byly i diplomatické. Dělat tedy nemohli nic. Byla to hrůza!

Fučík to měl mnohem jednodušší. Jeho lístky dozorce Kolínský vynášel, zajistil jejich skrývání a nemusel je ani posílat do zahraničí. Bylo to tedy jednoduché.

Dnes břeclavský most Julia Fučíka bude zřejmě přejmenován na most Václava Havla. Za ním bude ulice 17. listopadu, jež připomene slavnou »revoluci« z roku 1989. Co proti událostem onoho dne znamenal 17. listopad 1939? Nic. Co bylo utrpení Václava Havla proti tomu, co prožíval Fučík! Toho si zřejmě nejsou vědomi radní z Břeclavi, a proto jistě zvednou ruku pro nové jméno opraveného mostu.

Taťána JIROUSOVÁ