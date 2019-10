Redakční sloupek

Mám tu holku rád

Švédská středoškolská aktivistka Greta Thunbergová si svým zostuzováním politických »podnikatelů« získala miliony příznivců nejen z řad »spolužáků«, a přitáhla k boji za lepší ochranu klimatu doslova celý svět. Právě to by ji ale mohlo připravit o Nobelovu cenu za mír, jejíž je jasnou favoritkou. Ve svém posledním, víc než naštvaném, projevu na klimatickém summitu OSN si také určitě nepomohla. Ona to však neřeší. Nedala se na boj kvůli cenám a dolarům za ně, ale kvůli matce přírodě, a protože nechce zemřít mladá!

V 16 letech by se neohrožená Xena 21. století stala nejmladší držitelkou stále ještě relativně prestižního ocenění. Ovšem právě mládí a konfrontační postoje, které přispěly k tomu, že se aktuální držitelka alternativní Nobelovy ceny stala tváří globálního ekologického aktivismu, staví Nobelův výbor před těžké rozhodování.

Zatímco liberálové vyzdvihují odvahu Thunbergové říkat pravdu nejen o klimatických změnách, pravicoví kritici ji označují za lhářku či pokrytce, tvrdí, že je manipulována svými rodiči, vysmívají se jí kvůli Aspergerovu syndromu, nebo ji naopak líčí jako vůdkyni socialistického spiknutí. K poslednímu by - na rozdíl od předchozích punktů - určitý důvod byl. Greta totiž probudila z apolitické nečinnosti miliony mladých lidí celé planety, dostala je od počítačových her propagujících násilí či z drogových a alkoholových partiček k zájmu o veřejné dění, o ochranu přírody. Ano, i díky Gretě mladí lidé sázejí stromy, uklízejí okolí turistických tras, přestávají létat, začínají se prostě chovat ekologičtěji! A převážně jde o mladé lidi inklinující k levicovým, respektive progresivním myšlenkovým proudům a ideálům.

Greta odmítá, že by ji za její aktivismus někdo platil nebo že by ji někdo využíval. »Moji rodiče měli ke klimatickému aktivismu hodně daleko, než jsem je na situaci upozornila,« napsala na Facebooku.

A její nepřátelé? Šílenci v čele s největším ekologickým »ropákem« Donaldem Trumpem, který prohlásil, že Nobelovu cenu by měl získat on sám »za spoustu různých věcí, pokud by byla udělována spravedlivě, což není«…?! Nebo s jeho brazilským klonem, diktátorem ničícím Amazonii?

Před pěti lety dostala Nobelovu cenu za mír 17letá pákistánská bojovnice za právo dívek na vzdělání Malalaj Júsufzaiová, její kandidatura ale byla méně kontroverzní než v případě drsné Grety. Nobelův výbor by mohl část tíhy sejmout tím, že by cenu rozdělil mezi ni a další laureáty. Nebo členové výboru nebojácně dospějí k názoru, že Thunbergová svým chováním ukazuje, že je zralejší než její vrstevníci. Což právě i díky svému známému »onemocnění«-neonemocnění bezpochyby je. A díky za to. Díky za každou přímou, rovnou bytost!

Roman JANOUCH